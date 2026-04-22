EU otvara put Crnoj Gori: Počinje izrada Ugovora o pristupanju

Evropska unija (EU) počinje izradu Ugovora o pristupanju Crne Gore, što je ocijenjeno kao važan korak ka članstvu i potvrda napretka ove zemlje u reformskom procesu, uz najavu jačih mehanizama zaštite evropskih vrijednosti, objavio je u srijedu šef Vijeća EU Antonio Košta.

Proces izrade ugovora za crnogorsko pridruživanje prvi je takav potez još od 2014. godine, podsjetio je Košta.

- Mjesto Crne Gore unutar EU sada se oblikuje - napisala je evropska komesarka za proširenje Marta Kos na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u.



Jasno priznanje

Potvrdila je da su države članice u srijedu odlučile da započnu izradu Ugovora o pristupanju Crne Gore EU.

- Ovo je veliki korak na putu ka članstvu u EU, jasno priznanje napretka Crne Gore i ohrabrenje za ubrzanje reformi - poručila je Kos.

Dodala je da također nudi priliku da se iz prošlih proširenja izvuče pouka i da se u buduće ugovore o pristupanju uključe nove i jače zaštitne mjere kako bi se spriječilo nazadovanje u pogledu vladavine prava i temeljnih vrijednosti.

Vidljiv napredak

Crna Gora je u posljednjih nekoliko godina ostvarila vidljiv napredak na svom putu ka EU, postavši vodeća među kandidatima za članstvo u regionu Zapadnog Balkana.

Zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji podnijela je 2008. godine, status kandidata dobila 2010., a pristupne pregovore s EU započela je u junu 2012. godine.

Crna Gora je na Međuvladinoj konferenciji u Briselu zatvorila poglavlje 21 koje se odnosi na Trans-evropske mreže, što predstavlja novi korak u pristupnim pregovorima s Evropskom unijom.

Premijer Milojko Spajić poručio je da je riječ o još jednom važnom danu u procesu proširenja EU te naglasio da je Crna Gora time dodatno napredovala ka članstvu.

Kako je naveo, zemlja je do sada zatvorila ukupno 14 pregovaračkih poglavlja, od kojih je 11 zatvoreno nakon napretka u oblasti vladavine prava, čime je, kako je istakao, Crna Gora sve bliža Evropskoj uniji.