Vučić: Vjerujem u pragmatizam Petera Mađara, veoma sam zadovoljan našim razgovorom

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da vjeruje u pragmatizam budućeg premijera Mađarske Petera Mađara te da je veoma zadovoljan ishodom njihovog jučerašnjeg telefonskog razgovora o ključnim temama za unapređenje srpsko-mađarskih odnosa.

- Vjerujem u pragmatizam gospodina Mađara i vjerujem da ćemo nastaviti ovim putem kako smo jučer krenuli. Za mene je to bio veoma, veoma, veoma važan razgovor i kao odgovoran čovjek, kao državnik, kao predsjednik Srbije, veoma sam sretan i zadovoljan tonom koji je uspostavljen i načinom na koji smo razgovarali . rekao je Vučić novinarima na otvaranju novog proizvodnog pogona fabrike stakla u Paraćinu.

"Bolje od očekivanog"

Vučić je naveo da je Mađaru čestitao pobjedu na izborima te da je razgovor protekao bolje nego što je očekivao.

- Niti on krije svoje političke afilijacije, niti ja svoje. Niti mijenjam prijatelje, niti bilo šta drugo, ali naš veoma snažan i značajan interes je da imamo dobre odnose sa Mađarskom i to sam rekao budućem premijeru Peteru Mađaru. On je to isto rekao sa njihove strane. Obojica smo izrazili želju da nastavimo blisku saradnju i da unapređujemo našu saradnju. Razgovor je bio bolji nego što sam očekivao, bez bilo kakvih neprijatnih tonova, što me je također iznenadilo i što mislim da govori o odlučnosti gospodina Magyara da gradi dobre odnose sa Srbijom - rekao je Vučić.

Dodao je da ni s njegove strane nije bilo neprijatnih tonova te da razgovor ocjenjuje kao veoma dobar, značajan i sadržajan.

Zajednički projekti

Govoreći o zajedničkim projektima, Vučić je istakao da Srbija i Mađarska imaju brojne energetske i infrastrukturne projekte.

- Mi imamo mnogo projekata. Naš gas skladištimo u Mađarskoj, oni pokušavaju da postanu vlasnici Naftne industrije Srbije, gas koji Mađarska dobija, dobija ga preko Srbije. Mi i dalje imamo projekat izgradnje naftovoda Novi Sad - Alđa. Samo sam vam pomenuo dio energetskih projekata. Nisam pomenuo ni prugu, niti sam pomenuo mnogo drugih infrastrukturnih projekata koji nas vezuju, a da ne govorim o Mađarima u Srbiji, Srbima u Mađarskoj i o svemu drugom. Mnogo toga imamo što nas vezuje sa Mađarskom, prvi su nam susjedi i dobro je da imamo najbolje moguće odnose - rekao je Vučić.

Komentarišući najave o jačanju saradnje Mađarske s Austrijom, Vučić je rekao da ne vidi u tome problem.

- Ne mislim da je to vraćanje imperije, ali ako sagledate objektivno kada je Mađarska najviše napredovala u svojoj istoriji, to je bilo poslije austrougarske nagodbe, ako se ne varam, 1867. godine. Dakle, od tog perioda do Prvog svjetskog rata, to je najviši uspon Mađarske i najviše toga se izgradilo, uradilo i zemlja je najbrže napredovala. Ali ne vidim ja tu bilo kakve probleme za bilo koga. Vidim da u Briselu nešto insistiraju na tome, nisam baš shvatio poentu, želi čovjek da ima prijateljske odnose sa Poljskom, Austrijom, sve je ok - rekao je Vučić.

Na parlamentarnim izborima 12. aprila opoziciona stranka Tisza osvojila je 138 od ukupno 199 mandata u parlamentu Mađarske, dok je vladajuća stranka Fidesz premijera Viktora Orbana osvojila 55 mjesta.