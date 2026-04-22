Košta: EU pokrenuo izradu pristupnog ugovora za Crnu Goru, prvi veliki korak ka proširenju od 2014.

Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta saopćio je da odluka o formiranju Radne grupe za izradu novog Ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji predstavlja ključni iskorak u procesu evropskih integracija, uz poruku da EU prvi put od 2014. godine pokreće konkretno "odbrojavanje" ka novom proširenju, javlja Anadolu.

- Čestitamo Crnoj Gori - danas smo napravili veliki korak ka vašem pristupanju Evropskoj uniji - napisao je Antonio Košta na društvenoj mreži X.

Naglasio je da je odluka o osnivanju Radne grupe za izradu novog Ugovora o pristupanju "ključna prekretnica."

- Po prvi put od 2014. godine, EU pokreće odbrojavanje vremena za sljedeće proširenje - dodao je Košta.

Vidljiv napredak

Crna Gora je u posljednjih nekoliko godina ostvarila vidljiv napredak na svom putu ka EU, postavši vodeća među kandidatima za članstvo u regionu Zapadnog Balkana.

Zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji podnijela je 2008. godine, status kandidata dobila 2010., a pristupne pregovore s EU započela je u junu 2012. godine.

Važan dan

Crna Gora je na Međuvladinoj konferenciji u Briselu u martu ove godine zatvorila poglavlje 21 koje se odnosi na Trans-evropske mreže, što predstavlja novi korak u pristupnim pregovorima s Evropskom unijom.

Premijer Milojko Spajić poručio je da je riječ o još jednom važnom danu u procesu proširenja EU te naglasio da je Crna Gora time dodatno napredovala ka članstvu.

Kako je naveo, zemlja je do sada zatvorila ukupno 14 pregovaračkih poglavlja, od kojih je 11 zatvoreno nakon napretka u oblasti vladavine prava, čime je, kako je istakao, Crna Gora sve bliža Evropskoj uniji.