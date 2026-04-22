U Podgorici uhapšen član vračarskog klana

U zajedničkoj operaciji UKP MUP-a Srbije, Interpola Srbije, Uprave za tehniku, FAST tima i Interpola Crne Gore, u Podgorici je lociran i uhapšen S. R. (34), pripadnik takozvane vračarske kriminalne grupe, zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu Vladimira Kostića, poznatog kao Kostur, 2020. godine u Beogradu, saznaje "Telegraf.rs".

S. R. je uhapšen na osnovu međunarodne Interpolove potjernice.

Vladimir Kostić je ubijen u junu 2020. godine u Ulici Stojana Jankovića u Beogradu, a podlegao je povredama u julu iste godine.

Ko je bio Vladimir Kostić

Vladimir Kostić (40), poznat u kriminalnim krugovima i među navijačkim grupama kao Kostur, bio je od ranije poznat policiji u Beogradu. Njegovo ime se godinama pojavljivalo u operativnim evidencijama koje su se odnosile na kriminalno podzemlje, posebno na području Rakovice.

Od narkotika do pokušaja ubistva

Više puta je dovođen u vezu sa distribucijom narkotika na području Beograda.

Bio je učesnik više uličnih sukoba.

Godine 2014. osuđen je nakon što je tokom sukoba u Rakovici nožem izbo jednog mladića. Na izdržavanju kazne proveo je četiri godine, a na slobodu je izašao 2018. godine.

“Sačekuša” ispred stana djevojke

Ubistvo se dogodilo 24. juna 2020. godine u Ulici Stojana Jankovića u Rakovici.

Napadač je, prema navodima istrage, čekao u mraku ispred zgrade u kojoj je stanovala Kostićeva djevojka.

U trenutku kada je Kostić prišao ulazu i podigao ruku da pozvoni na interfon, napadač je prišao i ispalio više hitaca u njegovom pravcu.

Iako je teško ranjen u predjelu grudnog koša, pluća i bešike, Kostić je bio živ kada je stigla hitna pomoć. Prebačen je na Vojnomedicinsku akademiju, gdje je uprkos naporima ljekara preminuo 12. jula 2020. godine.

Sukobi klanova i “vračarci”

Iako se u početku smatralo da je riječ o lokalnom obračunu u Rakovici, istraga, uz pomoć dešifrovanja “Skaj” komunikacija, pokazala je širu kriminalnu pozadinu.

Kostić je, prema tim podacima, bio meta vračarske kriminalne grupe, koja je u tom periodu pokušavala da eliminiše konkurenciju i osobe povezane sa suparničkim “škaljarskim klanom”.

Njegova likvidacija se dovodi u vezu sa strategijom grupe Nikole Vušovića, poznatog kao Džoni sa Vračara, s ciljem preuzimanja kontrole nad tržištem narkotika u Beogradu.

Iako je u dijelu medija u početku povezivan sa navijačkim strukturama, operativni podaci su ga uglavnom tretirali kao “samostalnog aktera” sa vezama u lokalnim kriminalnim grupama koje su se našle na meti širenja vračarske organizacije.