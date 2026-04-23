Porodice žrtava urušavanja nadstrešnice u Novom Sadu dobile milionski iznos

Viši sud u Novom Sadu donio je dvije presude prema kojima će Akcionarsko društvo za upravljanje javnom željezničkom infrastrukturom i Republika Srbija isplatiti članovima porodica stradalih u padu nadstrešnice ukupno 1.581.000 KM na ime nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova usljed gubitka bliskih osoba.

Prema prvoj presudi, obavezani su da K. D. isplate 510.000 KM za duševne bolove zbog smrti bliske osobe te dodatnih 17.000 KM za pretrpljeni strah, dok će F. S. biti isplaćeno 170.000 KM za duševne bolove i 8.500 KM za strah, prenosi Tanjug.

Istom presudom određeno je i da tužiocu F. Đ. bude isplaćeno 680.000 KM za duševne bolove usljed smrti bliske osobe, kao i 25.500 KM za pretrpljeni strah.

Drugom presudom isti tuženi su obavezani da tužiocu K. M. solidarno isplate 170.000 KM na ime nematerijalne štete zbog duševnih bolova usljed smrti bliske osobe.

U preostalom dijelu tužbeni zahtjev je odbijen u odnosu na traženi iznos. U obje presude naloženo je i da tuženi solidarno nadoknade troškove parničnog postupka.

Riječ je o prvostepenim presudama na koje je dozvoljena žalba Apelacionom sudu u Novom Sadu.

Podsjećamo, prilikom urušavanja nadstrešnice na Željezničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine smrtno je stradalo 16 osoba, dok je jedna osoba teško povrijeđena.

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu podiglo je optužnicu protiv 13 osoba, ali je Viši sud odlučio obustaviti postupak protiv šest, dok je optužnica potvrđena za sedam osoba.