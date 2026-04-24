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KRIVIČNO DJELO

U Budvi uhapšen Sarajlija koji je lažno dojavio bombe u školi u Podgorici

Osoba inicijala A. B. (42) osumnjičena je za slanje spornog e-maila

Uhapšen osumnjičeni Sarajlija. Facebook

Dž. R.

24.4.2026

Službenici Odjeljenja sigurnosti Budva uhapsili su Sarajliju zbog nedavne lažne dojave o postavljenim eksplozivnim napravama u podgoričkoj srednjoj školi.

Osoba inicijala A. B. (42) osumnjičena je za slanje spornog e-maila odnosno za krivično djelo lažno prijavljivanje, saopćeno je iz Uprave policije.

Utvrđeno je da je bila lažna dojava o bombi u Srednjoj umjetničkoj školi "Vasa Pavić" koja je u ponedjeljak, 20. aprila, stigla na e-mail adresu škole.

Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva su locirali A. B. i doveli ga u službene prostorije, gdje su od njega prikupljena obavještenja na okolnosti događaja.

Sa događajem je, shodno mjesnoj nadležnosti, upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, koji je naložio da se A. B. uhapsi zbog sumnje da je počinio krivično djelo lažno prijavljivanje.

# CRNA GORA
# DOJAVA O BOMBI
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