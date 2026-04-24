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POTPREDSJEDNIK VLADE RH

Bačić u Hercegovini: Hrvatska nema skrivene namjere, želimo stabilnu BiH i ravnopravan hrvatski narod

Drago mi je što smo danas ponovo okupljeni i što imamo priliku još jednom pozdraviti gospođu Filipović, kandidatkinju za člana Predsjedništva BiH koju snažno podržavamo, rekao je Bačić

Bačić u Širokom Brijegu. Fena

FENA

24.4.2026

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske (RH) Branko Bačić poručio je u petak u Širokom Brijegu da RH godišnje s oko 100 miliona eura podržava projekte od posebne važnosti za Hrvate u BiH, dodajući da od te pomoći korist ima cijela Bosna i Hercegovina.

Uoči početka koordinacijskog sastanka zvaničnika HDZ-a BiH, Bačić je naveo da je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine RH prije dva dana objavilo javni poziv za dodjelu finansijske podrške Hrvatima u BiH za realizaciju ekonomskih i društvenih projekata koji doprinose ostanku i podstiču razvoj Bosne i Hercegovine.

– Za tu namjenu u našem budžetu osigurali smo pet miliona eura i taj će poziv biti otvoren do 7. maja, nakon čega slijedi odluka o dodjeli finansijskih sredstava. Kada govorimo o pomoći koju Vlada RH pruža Hrvatima u BiH, želim naglasiti da ta podrška na godišnjem nivou iznosi oko 100 miliona eura, čime značajno pomažemo projekte od posebne važnosti za život Hrvata u BiH, ali ono što treba posebno istaći jeste da na taj način doprinosimo i ukupnom ekonomskom razvoju BiH – kazao je Bačić.

Istakao je i da je stav hrvatske vlade i HDZ-a jasan, a podrazumijeva očuvanje ravnopravnosti, konstitutivnosti i pune legitimne zastupljenosti Hrvata u Bosni i Hercegovini kao konstitutivnog naroda.

– Mi u HDZ-u i Vladi RH pozivamo sve predstavnike hrvatskog naroda i sve Hrvate u BiH da na općim izborima u ovoj zemlji pokažu zajedništvo i podrže kandidata ili kandidatkinju koji u toj izbornoj utrci imaju najbolje predispozicije – kazao je Bačić.

Politička podrška i evropski put

Naglasio je da Republika Hrvatska daje punu podršku Bosni i Hercegovini i na njenom evropskom putu.

– Uvijek stojimo uz Bosnu i Hercegovinu da što prije ostvari članstvo u Evropskoj uniji. U tom smislu želim naglasiti da Hrvatska nema skrivene namjere niti dvostruke poruke. Naše poruke su jasne – želimo dati punu podršku hrvatskom narodu da bude ravnopravan i konstitutivan, ali istovremeno želimo doprinijeti stabilnosti Bosne i Hercegovine – kazao je Bačić.

Dodao je da Vlada Republike Hrvatske podržava izmjene zakona o Južnoj plinskoj interkonekciji.

– Te izmjene usvojene su 15. aprila u Parlamentu BiH, a projekt Južne plinske interkonekcije važan je i za Bosnu i Hercegovinu i za Hrvatsku, zbog čega je naša vlada čvrsto stala iza njega. Podržavamo taj projekt jer će doprinijeti energetskoj sigurnosti i snabdijevanju plinom Bosne i Hercegovine, a u tom smislu i naš LNG terminal na Krku dodatno doprinosi sigurnosti i stabilnosti u ovoj teškoj energetskoj krizi u svijetu – poručio je hrvatski ministar.

Saradnja lokalnih i viših nivoa vlasti

Dopredsjednica HDZ-a BiH i kandidatkinja za Predsjedništvo Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda Darijana Filipović istakla je da koordinacijski sastanci zvaničnika pružaju priliku za razgovor o unapređenju kvaliteta života u lokalnim zajednicama, općinama i gradovima, kao i o različitim idejama i projektima koji se nastoje realizirati kroz saradnju viših i lokalnih nivoa vlasti.

– Naravno, u svemu tome velika je važnost Republike Hrvatske i zato nam je drago što je danas s nama bio i potpredsjednik Vlade RH, ministar prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić, gdje zajedno pokušavamo prenijeti dobre prakse iz RH u BiH, kako u oblasti stambene politike, tako i kroz različite projekte i investicije, zbog čega se na današnjoj koordinaciji razgovaralo i o tim važnim pitanjima – kazala je Filipović.

Sastanak u Širokom Brijegu. Fena

Državni sekretar Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas naglasio je da se na ovom sastanku moglo direktno čuti sve što je važno za saradnju između RH i Hrvata u Bosni i Hercegovini.

– Rezultati te saradnje vidljivi su širom BiH, od Posavine i Srednje Bosne do Hercegovine, a jučer smo na sjednici Vlade RH donijeli i nekoliko odluka usmjerenih prema sredinama u kojima žive Hrvati u BiH. Tim putem nastavit ćemo i dalje. Drago mi je što smo danas ponovo okupljeni i što imamo priliku još jednom pozdraviti gospođu Filipović, kandidatkinju za člana Predsjedništva BiH koju snažno podržavamo. Znamo u kojem pravcu ide njena politika – mir, stabilnost, konstitutivni narodi i evropski put. Podržat ćemo je i ubuduće i vjerujemo da BiH s ovako mladim ljudima može dobiti priliku za napredak i sve što je potrebno građanima koji ovdje žive – kazao je Milas.

Gradonačelnik Širokog Brijega Ivo Pavković rekao je da je ovo bila odlična prilika da grad predstavi dosadašnje rezultate i planove za budućnost, ali i da se zajedničkim djelovanjem na svim nivoima vlasti realizira što više kapitalnih projekata.

# BRANKO BAČIĆ
# HRVATSKA
# BIH
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