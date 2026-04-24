Bačić u Hercegovini: Hrvatska nema skrivene namjere, želimo stabilnu BiH i ravnopravan hrvatski narod

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske (RH) Branko Bačić poručio je u petak u Širokom Brijegu da RH godišnje s oko 100 miliona eura podržava projekte od posebne važnosti za Hrvate u BiH, dodajući da od te pomoći korist ima cijela Bosna i Hercegovina.

Uoči početka koordinacijskog sastanka zvaničnika HDZ-a BiH, Bačić je naveo da je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine RH prije dva dana objavilo javni poziv za dodjelu finansijske podrške Hrvatima u BiH za realizaciju ekonomskih i društvenih projekata koji doprinose ostanku i podstiču razvoj Bosne i Hercegovine.

– Za tu namjenu u našem budžetu osigurali smo pet miliona eura i taj će poziv biti otvoren do 7. maja, nakon čega slijedi odluka o dodjeli finansijskih sredstava. Kada govorimo o pomoći koju Vlada RH pruža Hrvatima u BiH, želim naglasiti da ta podrška na godišnjem nivou iznosi oko 100 miliona eura, čime značajno pomažemo projekte od posebne važnosti za život Hrvata u BiH, ali ono što treba posebno istaći jeste da na taj način doprinosimo i ukupnom ekonomskom razvoju BiH – kazao je Bačić.

Istakao je i da je stav hrvatske vlade i HDZ-a jasan, a podrazumijeva očuvanje ravnopravnosti, konstitutivnosti i pune legitimne zastupljenosti Hrvata u Bosni i Hercegovini kao konstitutivnog naroda.

– Mi u HDZ-u i Vladi RH pozivamo sve predstavnike hrvatskog naroda i sve Hrvate u BiH da na općim izborima u ovoj zemlji pokažu zajedništvo i podrže kandidata ili kandidatkinju koji u toj izbornoj utrci imaju najbolje predispozicije – kazao je Bačić.

Politička podrška i evropski put

Naglasio je da Republika Hrvatska daje punu podršku Bosni i Hercegovini i na njenom evropskom putu.

– Uvijek stojimo uz Bosnu i Hercegovinu da što prije ostvari članstvo u Evropskoj uniji. U tom smislu želim naglasiti da Hrvatska nema skrivene namjere niti dvostruke poruke. Naše poruke su jasne – želimo dati punu podršku hrvatskom narodu da bude ravnopravan i konstitutivan, ali istovremeno želimo doprinijeti stabilnosti Bosne i Hercegovine – kazao je Bačić.

Dodao je da Vlada Republike Hrvatske podržava izmjene zakona o Južnoj plinskoj interkonekciji.

– Te izmjene usvojene su 15. aprila u Parlamentu BiH, a projekt Južne plinske interkonekcije važan je i za Bosnu i Hercegovinu i za Hrvatsku, zbog čega je naša vlada čvrsto stala iza njega. Podržavamo taj projekt jer će doprinijeti energetskoj sigurnosti i snabdijevanju plinom Bosne i Hercegovine, a u tom smislu i naš LNG terminal na Krku dodatno doprinosi sigurnosti i stabilnosti u ovoj teškoj energetskoj krizi u svijetu – poručio je hrvatski ministar.

Saradnja lokalnih i viših nivoa vlasti

Dopredsjednica HDZ-a BiH i kandidatkinja za Predsjedništvo Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda Darijana Filipović istakla je da koordinacijski sastanci zvaničnika pružaju priliku za razgovor o unapređenju kvaliteta života u lokalnim zajednicama, općinama i gradovima, kao i o različitim idejama i projektima koji se nastoje realizirati kroz saradnju viših i lokalnih nivoa vlasti.

– Naravno, u svemu tome velika je važnost Republike Hrvatske i zato nam je drago što je danas s nama bio i potpredsjednik Vlade RH, ministar prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić, gdje zajedno pokušavamo prenijeti dobre prakse iz RH u BiH, kako u oblasti stambene politike, tako i kroz različite projekte i investicije, zbog čega se na današnjoj koordinaciji razgovaralo i o tim važnim pitanjima – kazala je Filipović.