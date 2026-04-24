Armin Hodžić: Pokušava se uvesti Dodikov politički narativ u Hrvatsku

Zastupnik bošnjačke nacionalne manjine u Hrvatskom saboru Armin Hodžić reagirao je u petak na konferenciju TradFest koja se održava u Zagrebu i u okviru koje je najavljen panel o „BiH kao neuspjeloj državi“, što smatra pokušajem uvođenja političkog narativa Milorada Dodika u Hrvatsku.

Hodžić je rekao da će konferencija, koja je izazvala dosta medijske pažnje u Hrvatskoj i BiH, okupiti niz ljudi koji dolaze s desnog političkog spektra, te je dodao kako je nepojmljivim bilo gdje u zapadnoj Europi i svijetu nazivati jednu susjednu državu neuspjelom, navodi Hina.

- Zamislimo da se u Njemačkoj organizira konferencija koja nosi naziv 'Neuspjela Francuska i njena teritorijalna reorganizacija'. To bi bilo nezamislivo - istaknuo je Hodžić.

On smatra da određena skupina ljudi s margine društva i s margine političkog spektra pokušava Republiku Hrvatsku i Zagreb, kao političko središte Hrvatske, uvući u jedan takav politički narativ i da tu nije riječ ni o kakvoj akademskoj raspravi, nego o političkom narativu.

- Veoma je zanimljivo da je fondacija koja stoji iza organizacije tog festivala i tog panela ista ona organizacija koja se zalagala za ukidanje sankcija Miloradu Dodigu. Ovdje imamo prvi put povezivanje političkog narativa Milorada Dodiga i ljudi koji dolaze s tzv. neke hrvatske pozicije, iako su oni na marginama te iste pozicije - rekao je Hodžić.

Dodao je kako je važno osuditi nešto što zaziva teritorijalnu reorganizaciju i što prijeti raspadom susjedne države.

- Moja je poruka ljudima i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, prije svega ljudima koji su dio hrvatskog naroda, da Milorad Dodig nije prijatelj ni saveznik Hrvata, niti Republike Hrvatske i njemu se fućka i za izborni zakon i za hrvatskog člana Predsjedništva i za poziciju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. To je njemu usputna stanica, jer on koristi svaku prigodu koju može da Hrvate etiketira kao ustaše, da 'Oluju' naziva genocidnom - poručio je Hodžić.

Rekao je i kako je riječ o promašenoj temi i sugovornicima na tom panelu, dodavši da je riječ o istim ljudima koji na Fakultet političkih znanosti dovode brata Benjamina Netanjahua. A to su ljudi, ističe, koji dolaze s radikalne desnice i pokušavaju uspostaviti atmosferu razdora i napetosti između dva naroda i dviju prijateljskih država.