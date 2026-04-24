Pomilovala pomeranca, uslijedio je horor: "Na vrata mi je banuo tetovirani tip i repetirao pištolj"

Nikad nisam ni pomislio da će mi čovjek prijetiti pištoljem na kućnom pragu zato što je moja žena podragala njegovog psa po glavi. Kao ni da će Općinsko državno odvjetništvo tako olako odbaciti kaznenu prijavu protiv te iste, evidentno rastrojene i opasne osobe, još uvijek je vidno šokiran stanar zagrebačkog naselja Sveta Klara bizarnim incidentom koji se odvio na Dan žena prošle godine, piše Jutarnji.

Kako je sve počelo?

Prema njegovom svjedočenju, sve je počelo dvije sedmice ranije kada je njegova supruga šetala psa u ulici nedaleko od njihove kuće. Tada je u jednom dvorištu primijetila pomeranca i štene koji su prišli ogradi, pa je dozvolila da se životinje ponjuše. Kratko ih je pomazila i nastavila dalje.

Međutim, kako navodi, situacija je eskalirala nekoliko dana kasnije.

- Dvije sedmice kasnije, kada smo istom ulicom prolazili autom, vlasnica pomeranca je izjurila na cestu i počela napadati moju suprugu. Vrištala je da je htjela ukrasti njezina psa, optužila je da se čak ‘maskirala kapom i sunčanim naočalama’. Rekla je i da je sve prijavila policiji - ispričao je muškarac.

On tvrdi da su supružnici više puta pokušali smiriti situaciju i objasniti da nisu imali nikakve loše namjere, ali bez uspjeha.

- Ona se nikako nije htjela smiriti pa sam u trenutku, kada mi je već skočio tlak, viknuo: ‘Da, moja žena te hoće j***t.’ I tada smo otišli svojim putem - naveo je.

Nedugo zatim, prema njegovim riječima, vlasnica psa i njen suprug stigli su ispred njihove kuće i počeli lupati po vratima.

- Tip s tetovažom Isusove krune izašao je iz auta, bio je agresivan, urlao je i prijetio. Posebno mi je teško što je sve to gledala moja maloljetna kćerka - rekao je.

Izvukao pištolj

U nastavku tvrdi da je muškarac u jednom trenutku izvukao pištolj i uperio ga prema njemu i porodici, nakon čega je došlo do fizičkog sukoba u kojem, kako kaže, nije teže povrijeđen.

- Rekao sam mu da se smiri, on je pištolj vratio pa uzeo palicu i bokser. Nasrnuo je na mene, ali sam se odbranio. Moja supruga ga je pogodila čašom u rame - dodao je.

Muškarac tvrdi da je napadač ponovo pokušao posegnuti za oružjem, ali ga je u tome zaustavio prijatelj koji je bio s njim. Nakon toga su se, kako navodi, zaključali u kuću i pozvali policiju, dok su napadači pobjegli s mjesta događaja.

Policija je potvrdila da je intervenisala 8. marta te da je provedena istraga protiv 35-godišnjaka zbog sumnje u prijetnje, ali i da tokom postupka nije potvrđena krađa psa niti je pronađeno vatreno oružje.

Ipak, sagovornik tvrdi da je cijeli slučaj za njega i porodicu ostavio duboke posljedice.

- Pustili su ga za dva dana. Mi smo završili na bolovanju i mjesec dana proveli van kuće da se oporavimo. Supruga i kćerka i dalje imaju traumu - rekao je.

Dodaje da i dalje ima saznanja da vlasnica psa ima slične incidente u naselju te izražava ogorčenje načinom na koji je slučaj okončan.