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TRADFEST

Skandalozna konferencija pod nazivom "BiH: neuspjela država" danas u Zagrebu, bit će predstavljen i "memorandum o hrvatskom entitetu"

Hodžić ističe kako je nezamislivo da se u nekoj zapadnoevropskoj zemlji susjedna država označava kao neuspjela

Zagreb. Pixabay

A. O.

25.4.2026

U Zagrebu je jučer počeo TradFest - međunarodni festival konzervativnih lidera, a današnji panel izazvao je reakcije i u Hrvatskoj. Tema današnjeg panela je "Bosna i Hercegovina: neuspjela država i nužnost trećeg hrvatskog entiteta", a jedan od panelista je i penzionisani kardinal Vrhbosanske nadbiskupije Vinko Puljić, piše N1.

Cijeli panel sastoji se od nekoliko tema:

Hrvati katolici u Bosni i Hercegovini: vrijeme za stabilnost

Hrvatski treći entitet u Bosni i Hercegovini – jamac stabilnosti?

Kakav bi bio hrvatski treći entitet? Predstavljanje memoranduma o hrvatskom entitetu u Bosni i Hercegovini

Zapad i islam

Kao što se vidi, na jednom od predavanja planirano je i predstavljanje "memoranduma o hrvatskom entitetu u BiH".

Sadržaj konferencije. Screenshot

Panelisti su, pored Puljića, James Carafano, Ivan Pepić, Boris Havel, Nino Raspudić i Zoran Krešić.

Zastupnik bošnjačke nacionalne manjine u Hrvatskom saboru Armin Hodžić, oštro je reagovao.

Hodžić ističe kako je nezamislivo da se u nekoj zapadnoevropskoj zemlji susjedna država označava kao neuspjela.

- Ovdje prvi put imamo povezivanje političkog narativa Milorada Dodika i ljudi koji dolaze s takozvane hrvatske pozicije, iako se oni nalaze na marginama te pozicije. Međutim, mislim da je važno da mi osudimo nešto što zaziva teritorijalnu reorganizaciju susjedne države i što prijeti raspadom susjedne države koja je nama od strateškog interesa - kazao je je Hodžić.

Kazao je kako Dodik nije prijatelj ni Hrvata ni Republike Hrvatske.

- Njemu se fućka za izborni zakon, za hrvatskog člana Predsjedništva, ali i položaj Hrvata -  rekao je.

# HRVATSKA
# BIH
# ZAGREB
# KONFERENCIJA
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