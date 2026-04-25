Vučić najavio skup SNS-a u Beogradu, odluka o izborima naknadno: Bit će to vrijeme važnih i velikih odluka za građane

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je u subotu da će Srpska napredna stranka (SNS) imati veliki skup u Beogradu, na Vidovdan (28. juna), ili prije, te da će isti slučaj biti i u nekim drugim gradovima.

- Bit će to vrijeme važnih i velikih odluka za građane Srbije, ali jesu li to izbori ili nešto drugo, o tom po tom", izjavio je Vučić u Parizu, uoči Međunarodne konferencije o globalnoj politici, ne želeći kazati kada će biti izbori, prenosi Beta.

Vučić je naveo da je "skup prijavljen na zakonit način, kako se to i radi", te kako je "postalo čudno kad netko radi stvari na zakonit način jer se naviklo da svatko dođe gdje hoće, kako hoće, da radi šta hoće i zauzima prostor, puteve, ulice".

Na pitanje plaši li se političkog dvoboja s rektorom Univerziteta u Beogradu Vladanom Đokićem, kazao je da Đokić ima "stranu financijsku podršku", da je "pomoć ogromna medijska, regionalna, europska, svjetska mašinerija", kao i da ga je "gradila Europa i cijeli Zapad".

- Nije pitanje hoćemo li mi nešto loše kazati o tom čovjeku, on je najbolje govorio o sebi u prethodnom periodu i svemu onome što je uradio Univerzitetu, protiv naše djece i studenata - kazao je Vučić.

- Ljudi će imati priliku birati između gospodina Đokića. Hoću li to biti ja, hoće li to biti netko drugi od nestranačkih ličnosti ili stranačka ličnost, o tome ćemo tek donositi odluku. U svakom slučaju, gospodin Đokić trenutno je u prednosti, jedini je koji je sigurni kandidat i jedini koji ima nedvosmislenu i ogromnu podršku kako Europske unije tako mnogih drugih izvana - dodao je Vučić.