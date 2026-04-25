Tražio apartman u Tučepima pa ostao u teškom šoku kad je čuo cijenu: ‘Pao sam sa stolca’

Jedan korisnik društvene mreže opisao je kako je za apartman za četiri osobe, u drugom redu do mora, dobio ponudu od 220 eura po noćenju, uz uvjet minimalno sedam noći.

Naizgled obično pitanje o ljetovanju u Tučepima pretvorilo se u malu studiju stanja hrvatskog turizma. Jedan korisnik društvene mreže opisao je kako je za apartman za četiri osobe, u drugom redu od mora, dobio ponudu od 220 eura po noćenju uz uvjet minimalno sedam noći. Kada je izračunao ukupni trošak, uporedio ga je s hotelskom ponudom u istom mjestu i ostao zatečen.

“Nađem na Facebook grupi Apartmani Makarska Rivijera odličan apartman (2+2) u Tučepima, pitam za ponudu, kažu isključivo 7 noćenja, okej, hajde može i to, drugi red od mora, pitam za cijenu. 220 eura po noćenju, pao sam sa stolice”, napisao je autor objave na Redditu. Kako bi pokazao koliko mu je ponuda djelovala pretjerano, uporedio ju je s hotelskim smještajem u istom periodu. Tvrdi da je pronašao ponudu poznatog hotela u Tučepima za 1650 eura, uz uključen doručak i večeru, i to na lokaciji odmah uz more. “Moje pitanje je – pa zašto? Dokle se misli ovako raditi?” zapitao se, dodajući da sada traži povoljniji apartman i nada se da će mu neko pomoći preporukom.

U komentarima su se javili brojni korisnici koji tvrde da su i sami odustali od apartmanskog smještaja upravo zbog cijena. “Ja ne znam ko plaća te apartmane kada se za 200 eura po noći može naći hotel s dva ili tri obroka, a ne da trčiš s plaže kuhati, prati lonce i slično”, napisala je jedna korisnica. Autor objave složio se s njom i odgovorio da posljednje dvije godine ljetuje u hotelima, a ove godine je razmišljao o povratku u apartman. Nakon ove ponude, kaže, izgleda da će ipak ponovo završiti u hotelu. Drugi su komentarisali da su hoteli danas postali logičniji izbor jer nude više sadržaja, manje brige i često sličnu cijenu. “Nekad sam ljetovao u apartmanima jer nisam imao za hotel, sad ljetujem u hotelima jer nemam za apartman”, našalio se jedan korisnik.

Dio komentatora branio je vlasnike apartmana i isticao da cijene određuje tržište. “Dok ima ljudi koji će platiti 220 eura, dotle će biti takve cijene. Ako svi budu rekli hvala, ne, druge godine neće biti 220”, napisao je jedan korisnik. Drugi je dodao da niko nikoga ne tjera da uzme baš prvi oglas koji vidi te da se na obali i dalje može pronaći smještaj po znatno nižim cijenama. “Niko te ne sili da platiš. Ima i po 100 eura”, poručio je jedan komentator.

Mnogi su u raspravi isticali da za isti ili manji novac danas radije biraju inostranstvo. “Platio sam hotel u samom centru Dublina manje”, napisao je jedan korisnik. Drugi tvrde da se u Španiji, Grčkoj ili na Kanarskim ostrvima može pronaći povoljniji smještaj, ponekad čak i uz uključen let. “Jadran je biser, ali ljudi su pohlepni i ne dobiješ vrijednost za cijenu”, zaključio je jedan komentator.