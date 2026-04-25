Picula kritizirao Vučićevu vlast, stigao mu oštar odgovor: "Kreten"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić oštro je reagovao na izjavu izvjestioca Europski parlament za Srbiju Tonino Picula, koji je njegov režim nazvao "glavnim izvorom nestabilnosti u Srbiji i regionu". Vučić je poručio da mu je dovoljno vidjeti "Piculinu sliku s kalašnjikovom u rukama" da bi razumio o čemu se radi te je njegove izjave ocijenio "kratkim i glupim", piše N1 Srbija.

Vučić je uvrede iznio u razgovoru sa srbijanskim novinarima u Chantillyju u Francuskoj, gdje učestvuje na Međunarodnoj konferenciji o globalnoj politici. U prvobitnim izvještajima agencija navedeno je da je Vučić Piculu nazvao "kretenom", no kasnije je pojašnjeno da se ta uvreda odnosila na novinara Domagoj Margetić.

Uvredama na račun Picule i Margetića

"Nisam razumio njegovu poruku. On govori često, a to je kratko i glupo. Misle da bismo im se trebali dodvoravati kako bi promijenili rječnik o Srbiji. Znate koliko me za to briga", izjavio je Vučić. Ustvrdio je da "dužnosnici poput Picule izmišljaju stvari" o njegovom boravku u Bosni i Hercegovini tokom rata i o takozvanom "sarajevskom safariju", odnosno plaćanju za pucanje po ljudima.

O toj temi pisao je novinar Margetić, za kojeg je Vučić rekao da je "lokalni kreten kojeg je iskoristila hrvatska služba da to radi".

Dodao je da su mediji u Srbiji "profesionalno postupili" objavivši Piculinu izjavu, "iako to nisu vijesti", te ocijenio da je izvjestiočev "jedini cilj srušiti Srbiju". "Oni znaju da sam ja uvijek tu da branim Srbiju i nemam potrebu ulizivati im se i dodvoravati", zaključio je.

Poruka Evropi

Vučić je u svom obraćanju ocijenio kako Evropljani gube važne bitke i ne primjećuju da zaostaju za drugim dijelovima svijeta. "Ne zaostajemo samo za SAD-om po pitanju robotike i umjetne inteligencije, nego i za Kinom, i taj jaz postaje sve veći za sve nas. Svijet nije samo Evropa. Svi bismo trebali biti hrabriji i otvoreniji za promjene", rekao je.

Smatra da bi Evropljani trebali "vrlo agresivno ići ka širenju većeg utjecaja Evrope, u Africi, Aziji, ne gubeći vrijeme na tehnička i birokratska pitanja na dnevnoj razini". Istakao je da Srbija, iako mala zemlja, "nešto mijenja i gleda u budućnost", ali da ne može zaboraviti historiju i "svoju najtežu situaciju – Kosovo".

Naveo je da "zbog poricanja povrede teritorijalnog integriteta Srbije dolazi do njene neusklađenosti sa svjetskom politikom". Naglasio je da je Srbija napadnuta protivno Povelji UN-a i rezoluciji UN-a, a da mu danas mnogi iz Evrope govore da se okrene budućnosti.

Nepriznavanje Kosova

"Ja im odgovorim: 'Mi to radimo, imamo daleko veću stopu rasta od vaše zemlje. Vi ste puno bogatiji, ali mi nešto mijenjamo'", kazao je Vučić. Upitao je mogu li isti ti otići ukrajinskom predsjedniku Volodimir Zelenski i reći mu da "razmišlja o budućnosti i zaboravi šta se dogodilo s Krimom 2014.".

Podsjetio je da "najveće i najmoćnije zemlje svijeta, izuzev SAD-a", nisu priznale Kosovo. Spomenuo je i prijedlog Srbije da postane dio EU bez prava glasa i bez povjerenika, a da zauzvrat, primjerice, "dobije otvorene granice" s Unijom.

"Mi s tim nemamo problema, no neko mora stvoriti priliku za Srbiju, neko mora reći: 'Ovo možete dobiti'. Mora razumjeti našu poziciju, oduzimanje 14 posto nečijeg teritorija i onda reći: 'Trebate biti jako sretni sa svim odlukama koje mogu uslijediti'. To nije realno", zaključio je Vučić.