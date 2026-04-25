Skandalozna ideja u Zagrebu: Predstavljena karta BiH s tri entiteta

U subotu ujutro u zagrebačkom Hotelu Dubrovnik održao se drugi dan dvodnevne konferencije TradFest, u organizaciji ultrakonzervativne zaklade Vigilare i Ordo Iuris Hrvatske, uz podršku američkog think tanka Heritage Foundation, bliskog Donaldu Trumpu.

Konferencija je otvorena temom “BiH: neuspjela država i nužnost trećeg hrvatskog entiteta”, a u danima prije same konferencije na to su reagirali brojni bošnjački mediji tvrdeći da je skandalozno i nedopustivo da se u središtu Zagreba zaziva unutarnji preustroj i teritorijalna reorganizacija BiH.

Među govornicima skupa bio je kardinal Vinko Puljić, vrhbosanski nadbiskup u miru, koji je ranije bio protiv ideje preuređenja BiH, ali danas je rekao da smatra kako je nužno tražiti „put mogućeg“ zbog nefunkcionalnosti sistema, ali i činjenice da Hrvati kao konstitutivan narod u BiH nemaju stvarnu političku jednakopravnost.

- Ne mogu pristati na nepravdu, ali moramo tražiti rješenje za opstanak i jednakopravnost - rekao je Puljić, priznajući pritom da pitanje političkog uređenja treba rješavati na političkoj, a ne crkvenoj razini.

Ivan Pepić (Sveučilište obrane i sigurnosti „Dr. Franjo Tuđman“, Zagreb) s temom "Kakav bi bio hrvatski treći entitet? Predstavljanje memoranduma o hrvatskom entitetu u Bosni i Hercegovini"

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