Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SKUP ULTRAKONZERVATIVACA

Skandalozna ideja u Zagrebu: Predstavljena karta BiH s tri entiteta

Na njoj je crvenom bojom označena “Croat Republic”

Zastava Herceg-Bosne. Screenshot

D. H.

25.4.2026

U subotu ujutro u zagrebačkom Hotelu Dubrovnik održao se drugi dan dvodnevne konferencije TradFest, u organizaciji ultrakonzervativne zaklade Vigilare i Ordo Iuris Hrvatske, uz podršku američkog think tanka Heritage Foundation, bliskog Donaldu Trumpu.

Konferencija je otvorena temom “BiH: neuspjela država i nužnost trećeg hrvatskog entiteta”, a u danima prije same konferencije na to su reagirali brojni bošnjački mediji tvrdeći da je skandalozno i nedopustivo da se u središtu Zagreba zaziva unutarnji preustroj i teritorijalna reorganizacija BiH.

Među govornicima skupa bio je kardinal Vinko Puljić, vrhbosanski nadbiskup u miru, koji je ranije bio protiv ideje preuređenja BiH, ali danas je rekao da smatra kako je nužno tražiti „put mogućeg“ zbog nefunkcionalnosti sistema, ali i činjenice da Hrvati kao konstitutivan narod u BiH nemaju stvarnu političku jednakopravnost.

- Ne mogu pristati na nepravdu, ali moramo tražiti rješenje za opstanak i jednakopravnost - rekao je Puljić, priznajući pritom da pitanje političkog uređenja treba rješavati na političkoj, a ne crkvenoj razini.

Ivan Pepić (Sveučilište obrane i sigurnosti „Dr. Franjo Tuđman“, Zagreb) s temom "Kakav bi bio hrvatski treći entitet? Predstavljanje memoranduma o hrvatskom entitetu u Bosni i Hercegovini"

Predstavljanje mape

Mapa BiH s tri entiteta. Screenshot

Najviše je reakcija ipak izazvala prezentacija Ivan Pepića, docenta Sveučilišta obrane i sigurnosti “Dr. Franjo Tuđman”, koji je predstavio kartu teritorijalne podjele BiH na tri, odnosno, četiri jedinice: Republiku Srpsku, “hrvatsku republiku”, “bošnjačko-muslimansku republiku” i Brčko distrikt. Na njoj je crvenom bojom označena “Croat Republic” koja obuhvaća zapadnu Hercegovinu i prostor oko Mostara, te odvojene enklave u srednjoj Bosni i Posavini.

- Ovakav model s tri federalne jedinice mogao bi osigurati ravnopravnost konstitutivnih naroda, kao što je to sada slučaj Belgije - istaknuo je Pepić.

Inače, na cijelu priču oko "neuspjele BiH" još jučer je reagirao zastupnik bošnjačke nacionalne manjine u Hrvatskom saboru Armin Hodžić. TradFest je opisao "skupom margine političkog spektra", a okupljene optužio za uvođenje političkog narativa Milorada Dodika u Hrvatsku.

# HERCEG BOSNA
# BOSNA I HERCEGOVINA
# ZAGREB
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (118)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.