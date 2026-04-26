Vučić reagirao na vijesti o pucnjavi u Bijeloj kući: "Svijet se već suočava sa previše nasilja, zato Srbija snažno osuđuje svaki njegov oblik"

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić oglasio se povodom pucnjave koja se dogodila u Americi kada je naoružani napadač upao u hotel u Vašingtonu (Washingtonu) i počeo pucati. - Najsnažnije osuđujem oružani napad na američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa) i njegovu porodicu - objavio je na svom zvaničnom X profilu predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić.

Vijest o pucnjavi primio je, kako je dalje napisao, sa velikom zabrinutošću, ali i olakšanjem, jer su predsjednik Tramp i druge visoke zvanice i prisutni novinari nepovrijeđeni. - Političko nasilje predstavlja kukavičluk u najgorem obliku, koji razara svaku državu i dovodi do još dubljih podjela - napisao je Vučić na društvenoj mreži x.

Istakao je da posebno zabrinjava činjenica da su ovom incidentu već prethodila dva napada na predsjednika Trampa, što, kako kaže, mora da bude ozbiljno shvaćeno kao jasno upozorenje, jer se otvara pitanje kakvu poruku ovakvi činovi šalju.