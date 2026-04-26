Otišao s Hitne pa preminuo 20 minuta kasnije u Zadru, prijatelj preko telefona slušao prvu pomoć: "Žao mi je što nisam ušao s njim u ambulantu"

U okolini Zadra, Mirza Čengić, 35-godišnjak iz Sarajeva, godinama je radio kao konobar. Počeo je davno kao sezonac, ali posljednjih godina bio je zaposlen u jednom ugostiteljskom objektu u zadarskom zaleđu.
Sve do 17. aprila, kada je na posao došao u 12 sati te se kolegi i najboljem prijatelju požalio da mu nije dobro.
Ambulanta nije radila
Bio je crven u licu i žalio se da se ne osjeća dobro, da ga boli u prsima. Otišli smo u ambulantu u Ražanac, koja nije radila, pa smo odlučili otići u Zadar.
- Upalili smo navigaciju koja nas je dovela pred Hitnu - ispričao je najbolji prijatelj pokojnog Mirze za 24sata.hr.
Međutim, navigacija je ljude u nevolji dovela na pogrešno mjesto, u zgradu Poliklinike u kojoj je i Zavod za hitnu medicinu Zadarskog kantona, umjesto na Objedinjeni hitni bolnički prijem OB Zadar, koji se nalazi stotinjak metara dalje.
- Kod nas u Bosni, kad dođete u ruke ljekara, onda ste u njihovim rukama i oni vas odvedu gdje treba. A ovdje je Mirzi izmjeren tek pritisak - govori još u nevjerici prijatelj.
Žao mi je što nisam ušao s njim u ambulantu, iz koje je pušten pod dijagnozom hipertenzije i uputom da u slučaju pogoršanja stanja zove 194. Krenuli su nazad prema Ražancu.
Hitna preko telefona davala instrukcije
Stali smo na pumpu jer je tražio vode, malo smo i pričali. Kod Mazije mu se stanje pogoršalo, poplavio je u licu i odmah smo nazvali Hitnu, koja nam je davala instrukcije, i to su nam objašnjavali jako dobro.
Masirali smo mu srce i on se borio cijelo to vrijeme. Hitna je stigla za desetak minuta, dali su mu adrenalinske injekcije.
- Aparati su pokazivali puls i tim je dao sve od sebe da se Mirza spasi. Sve je to trajalo punih sat vremena, ali ishod je, nažalost, bila smrt - govori prijatelj.
Ne miri se s činjenicom da je Mirza pušten kući samo nakon mjerenja pritiska.
- Pa ja sam obični konobar, rekli bi zli ljudi, pa sam svejedno vidio da nešto nije u redu. Mi jesmo iz Bosne, i kod nas se svašta dešava, ali sam mislio da je ovo ipak klasa iznad nas, ipak je to Evropska unija, pa da je i medicinska njega bolja. Napominjem da je moj prijatelj bio dobrog općeg stanja, nikad nije bio bolestan, a to tvrdim jer smo deset godina najbolji prijatelji i puno smo vremena provodili zajedno. O gazdama i ljudima iz Ražanca mogu samo reći hvala na pomoći i empatiji. Vlasnik lokala je išao u ambasadu BiH, organizovao sve što je mogao oko prevoza tijela što se tiče hrvatskih papira. Došao je i na dženazu na Gradskom groblju Bare, a ja se uskoro vraćam u Hrvatsku, na posao, ali bez najboljeg prijatelja, priča on.
Istih emocija je i Mirzina porodica u Sarajevu.
- Moj posinak je obožavao Zadar i posao koji je radio. Bio je dobrog zdravlja, volio je ribolov i planinarenje, obišao je cijelu svoju zemlju, a izvrsno je poznavao i hrvatske planine. Mi još sabiremo utiske, dolazi nam rodbina u kuću jer niko još ne može da vjeruje da smo se oprostili od dojučer zdravog sina. Istrajat ću u tome da se sazna istina i da onaj ko je odgovoran bude sankcionisan. I to ne zbog Mirze, koji se neće vratiti, nego zbog svih onih koji traže medicinsku pomoć. Sve i da je došao na pogrešno mjesto, on nije promašio ustanovu, oni su ga trebali usmjeriti gdje treba. Ma da su mu samo izvadili krv, vidjeli bi da je infarkt u toku - rekao je Armin Čengić.
U toku je postupak nadzora
Dok rodbina i prijatelji tuguju zbog tragičnog gubitka mladog čovjeka rođenog 1991. godine, u toku je postupak nadzora i utvrđivanje činjenica koje su prethodile tragediji. V. d. direktora ZHMZK, Mladen Oluić potvrđuje da je upoznat sa slučajem i kaže da je odmah po saznanju pokrenut interni stručni nadzor nad postupanjem uposlenika Zavoda za hitnu medicinu Zadarskog kantona.
S obzirom na to da je postupak nadzora u toku, u ovom trenutku ne možemo iznositi detaljne informacije o okolnostima događaja niti o eventualnim preliminarnim nalazima. Po završetku nadzora javnost će biti pravovremeno obaviještena o svim relevantnim činjenicama - rekao je Oluić za Zadarski list.
Vrijeme nadzora se bliži kraju, a porodica i prijatelji u Sarajevu nadaju se da će se saznati šta je pošlo po zlu i rezultiralo izgubljenim životom.