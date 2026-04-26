Otišao s Hitne pa preminuo 20 minuta kasnije u Zadru, prijatelj preko telefona slušao prvu pomoć: "Žao mi je što nisam ušao s njim u ambulantu"

U okolini Zadra, Mirza Čengić, 35-godišnjak iz Sarajeva, godinama je radio kao konobar. Počeo je davno kao sezonac, ali posljednjih godina bio je zaposlen u jednom ugostiteljskom objektu u zadarskom zaleđu. Sve do 17. aprila, kada je na posao došao u 12 sati te se kolegi i najboljem prijatelju požalio da mu nije dobro. Ambulanta nije radila Bio je crven u licu i žalio se da se ne osjeća dobro, da ga boli u prsima. Otišli smo u ambulantu u Ražanac, koja nije radila, pa smo odlučili otići u Zadar. - Upalili smo navigaciju koja nas je dovela pred Hitnu - ispričao je najbolji prijatelj pokojnog Mirze za 24sata.hr.

Međutim, navigacija je ljude u nevolji dovela na pogrešno mjesto, u zgradu Poliklinike u kojoj je i Zavod za hitnu medicinu Zadarskog kantona, umjesto na Objedinjeni hitni bolnički prijem OB Zadar, koji se nalazi stotinjak metara dalje. - Kod nas u Bosni, kad dođete u ruke ljekara, onda ste u njihovim rukama i oni vas odvedu gdje treba. A ovdje je Mirzi izmjeren tek pritisak - govori još u nevjerici prijatelj. Žao mi je što nisam ušao s njim u ambulantu, iz koje je pušten pod dijagnozom hipertenzije i uputom da u slučaju pogoršanja stanja zove 194. Krenuli su nazad prema Ražancu. Hitna preko telefona davala instrukcije Stali smo na pumpu jer je tražio vode, malo smo i pričali. Kod Mazije mu se stanje pogoršalo, poplavio je u licu i odmah smo nazvali Hitnu, koja nam je davala instrukcije, i to su nam objašnjavali jako dobro. Masirali smo mu srce i on se borio cijelo to vrijeme. Hitna je stigla za desetak minuta, dali su mu adrenalinske injekcije. - Aparati su pokazivali puls i tim je dao sve od sebe da se Mirza spasi. Sve je to trajalo punih sat vremena, ali ishod je, nažalost, bila smrt - govori prijatelj. Ne miri se s činjenicom da je Mirza pušten kući samo nakon mjerenja pritiska. - Pa ja sam obični konobar, rekli bi zli ljudi, pa sam svejedno vidio da nešto nije u redu. Mi jesmo iz Bosne, i kod nas se svašta dešava, ali sam mislio da je ovo ipak klasa iznad nas, ipak je to Evropska unija, pa da je i medicinska njega bolja. Napominjem da je moj prijatelj bio dobrog općeg stanja, nikad nije bio bolestan, a to tvrdim jer smo deset godina najbolji prijatelji i puno smo vremena provodili zajedno. O gazdama i ljudima iz Ražanca mogu samo reći hvala na pomoći i empatiji. Vlasnik lokala je išao u ambasadu BiH, organizovao sve što je mogao oko prevoza tijela što se tiče hrvatskih papira. Došao je i na dženazu na Gradskom groblju Bare, a ja se uskoro vraćam u Hrvatsku, na posao, ali bez najboljeg prijatelja, priča on.