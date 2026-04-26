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CRNA GORA

Bošnjačka stranka osudila incident u autobusu: Tvrde da je riječ o diskriminaciji i pozivaju na reakciju institucija

Slučaj izazvao osude i poruke da se radi o kršenju prava i rastu netrpeljivosti

Bošnjačka stranka osudila incident u autobusu. Facebook

B. A.

26.4.2026

Bošnjačka stranka je najoštrije osudila ponašanje vozača autobusa prema Marseli Sukić, tvrdeći da joj nije bilo omogućeno da sjedi na željenom mjestu, te da se radi o diskriminaciji na vjerskoj osnovi.

Iz stranke navode da ovakvi postupci nisu u skladu s vrijednostima crnogorskog društva i upozoravaju na, kako kažu, sve češće pojave podjela, ksenofobije i islamofobije.

- Najoštrije osuđujemo ponašanje vozača firme "Lalatović Travel". Ovakvi istupi su nedopustivi za državu koja gaji multietničke i građanske vrijednosti, međutim danas smo svjedoci sve češćih podjela u društvu i otvorene ksenofobije i islamofobije - saopšteno je iz Bošnjačke stranke.

Na slučaj su reagovali i predstavnici Bošnjačke stranke u parlamentu, ističući da je riječ o kršenju osnovnih ljudskih prava i pozivajući nadležne institucije da hitno ispitaju cijeli događaj i utvrde odgovornost.

Poručeno je i da svaka osoba ima pravo na slobodno ispoljavanje vjere i ličnog dostojanstva, uz naglasak da se ovakvi incidenti ne smiju ignorisati jer, kako tvrde, ugrožavaju princip jednakosti u društvu.

# CRNA GORA
# DISKRIMINACIJA
# BOŠNJAČKA STRANKA
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