Bošnjačka stranka osudila incident u autobusu: Tvrde da je riječ o diskriminaciji i pozivaju na reakciju institucija

Bošnjačka stranka je najoštrije osudila ponašanje vozača autobusa prema Marseli Sukić, tvrdeći da joj nije bilo omogućeno da sjedi na željenom mjestu, te da se radi o diskriminaciji na vjerskoj osnovi.

Iz stranke navode da ovakvi postupci nisu u skladu s vrijednostima crnogorskog društva i upozoravaju na, kako kažu, sve češće pojave podjela, ksenofobije i islamofobije.

- Najoštrije osuđujemo ponašanje vozača firme "Lalatović Travel". Ovakvi istupi su nedopustivi za državu koja gaji multietničke i građanske vrijednosti, međutim danas smo svjedoci sve češćih podjela u društvu i otvorene ksenofobije i islamofobije - saopšteno je iz Bošnjačke stranke.

Na slučaj su reagovali i predstavnici Bošnjačke stranke u parlamentu, ističući da je riječ o kršenju osnovnih ljudskih prava i pozivajući nadležne institucije da hitno ispitaju cijeli događaj i utvrde odgovornost.