Nakon 14 godina: Crna Gora bliže nego ikad članstvu u EU

Evropska komisija saopćila je danas da je Crna Gora, poslije 14 godina pregovora, bliže nego ikad članstvu u Evropskoj uniji.

Prema objavi Evropske komisije, prošle sedmice odobrena je radna grupa koja će početi izradu Ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji. Komisija je taj potez opisala kao historijski, navodeći da je to prvi takav korak otkako je Hrvatska pristupila EU 2013. godine.

U objavi se ističe da je Crna Gora trenutno država najbliža ulasku u članstvo i da Evropska unija ostaje potpuno posvećena njenoj evropskoj budućnosti.

Evropska komisija je poručila:

- Nakon 14 godina pregovora, Crna Gora i Evropska unija bliže su nego ikad.

Objava ne donosi dodatne detalje o sastavu radne grupe niti o narednim rokovima u procesu pristupanja, ali potvrđuje da je otvorena nova faza u pregovorima Podgorice i Brisela o ulasku zemlje u Uniju.