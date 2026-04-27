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PROŠIRENJE EU

Nakon 14 godina: Crna Gora bliže nego ikad članstvu u EU

Prema objavi Evropske komisije, prošle sedmice odobrena je radna grupa koja će početi izradu Ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji

Marta Kos, komesarka za proširenje EU. Vijeće EU

M. P.

27.4.2026

Evropska komisija saopćila je danas da je Crna Gora, poslije 14 godina pregovora, bliže nego ikad članstvu u Evropskoj uniji.

Prema objavi Evropske komisije, prošle sedmice odobrena je radna grupa koja će početi izradu Ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji. Komisija je taj potez opisala kao historijski, navodeći da je to prvi takav korak otkako je Hrvatska pristupila EU 2013. godine.

U objavi se ističe da je Crna Gora trenutno država najbliža ulasku u članstvo i da Evropska unija ostaje potpuno posvećena njenoj evropskoj budućnosti.

Evropska komisija je poručila: 

- Nakon 14 godina pregovora, Crna Gora i Evropska unija bliže su nego ikad.

Objava ne donosi dodatne detalje o sastavu radne grupe niti o narednim rokovima u procesu pristupanja, ali potvrđuje da je otvorena nova faza u pregovorima Podgorice i Brisela o ulasku zemlje u Uniju.

# CRNA GORA
# EVROPSKA KOMISIJA
# PROŠIRENJE EU
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