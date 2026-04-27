Crnogorski sindikat prosvjete prekinuo saradnju s hotelom "Vilina Vlas", koji je bio mjesto ratnih zločina

Sindikat prosvjete Crne Gore (SPCG) prekinuo je saradnju s hotelom i banjskim lječilištem "Vilina Vlas“ u Višegradu, nakon pritiska javnosti i reakcija organizacija koje se bave ljudskim pravima.

Razlog za to je što je ovo mjesto tokom agresije bilo koncentracioni logor u kojem je bilo silovano 200 žena bošnjačke nacionalnosti.

Odluku su pozdravili Centar za građansko obrazovanje (CGO) iz Crne Gore i Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije (UDIK) iz Bosne i Hercegovine, navodeći da je hotel uklonjen iz ponude turističke agencije „Prosvjeta“, čiji je SPCG osnivač.

Ranije je saradnju s istim objektom raskinuo i Fond PIO Crne Gore.

CGO i UDIK su ranije uputili inicijativu SPCG-u, tražeći prekid saradnje i ukazujući da postoje brojne druge opcije za odmor i rehabilitaciju u regionu.

U saopćenju se navodi da iako su povoljniji aranžmani važni za prosvjetne radnike, ekonomski razlozi ne mogu biti ispred etičkih standarda.

Ove organizacije ističu da je odgovornost institucija da vode računa o simbolici i historijskom značaju mjesta s kojima sarađuju.

Prekid saradnje ocijenjen je kao važan korak ka odgovornijem odnosu prema prošlosti i poštovanju žrtava, ali i kao podsjetnik da etički kriteriji moraju biti dio svih institucionalnih politika.