Odakle stižu prijetnje bombama: "Posljedice su kao da je teroristički napad"

U Zagrebu je zbog dojave o bombi evakuisana škola u centru grada, a slični slučajevi u posljednje vrijeme izazvali su niz evakuacija i poremećaja u radu obrazovnih i javnih ustanova.

Potpredsjednik Vlade Hrvatske i ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović naveo je da istraga o masovnim dojavama daje određene rezultate.

- Dodatno se intenzivirala međunarodna saradnja u pravosudnom smislu kroz provođenje evropskih istražnih naloga i provođenje dokaznih radnji i postupaka - izjavio je Božinović.

Njegova izjava upućuje na to da je vjerovatno utvrđeno iz koje države dolaze prijetnje, te se sada od tamošnjih institucija traže dodatne istražne radnje poput pretresa, zapljene opreme i drugih mjera radi identifikacije počinilaca.

Prema dosadašnjim informacijama, stotine prijetnji upućene su školama, medijima i drugim institucijama, a sve poruke, kako se navodi, dolaze iz inostranstva.

Servisi za anonimno slanje prijetnji

Kako prenosi Jutarnji list, istražitelji su došli do saznanja da se server s kojeg se šalju poruke nalazi u jednoj baltičkoj državi, ali se i dalje pokušava doći do IP adrese počinilaca.

Stručnjaci smatraju da su napadači mogli zakupiti server u inostranstvu i koristiti ga potpuno anonimno, dok se fizički mogu nalaziti bilo gdje.

Stil poruka ukazuje na mogućnost da je sadržaj generisan ili preveden pomoću AI alata, a postoji i sumnja da iza svega stoji organizovanija grupa ili čak sofisticirana operacija.

Također se ne isključuje ni mogućnost da jedan ili dva pojedinca koriste AI sistem koji automatski pronalazi e-mail adrese institucija i šalje masovne prijetnje, čime je formiran svojevrstan autonomni sistem.

Zbog kompleksnosti slučaja, stručnjaci upozoravaju da bi istraga mogla trajati dugo i da nije sigurno hoće li rezultirati hapšenjima.

Moguća psihološka operacija

Bivši operativac SOA-e Ante Letica ocjenjuje da su posljedice ovih prijetnji ozbiljne i slične terorističkim efektima.

On upozorava da se stvara strah, panika i velike ekonomske štete, posebno zbog prekida rada škola, trgovačkih centara i drugih institucija.

Letica takođe upozorava na mogućnost tzv. obavještajnog maskiranja, gdje se domaći sigurnosni resursi usmjeravaju na jednu prijetnju, dok se paralelno može odvijati druga, potencijalno ozbiljnija operacija.

- Ovim porukama ciljano se napadaju djeca kao najranjivija skupina društva. Stvara se strah i panika, a već su prouzrokovane velike ekonomske štete. Sve su to posljedice terorizma. Veliki troškovi su već akumulirani kroz izlazak policije na teren, zastoje u radu trgovačkih centara i zračnih luka, a ako se ovo nastavi, moglo bi uticati na daljnje izvođenje nastave i samu maturu koja uskoro dolazi. Uskoro počinje i turistička sezona, a ne moram govoriti kako bi serija dojava o bombama u hotelima, zračnim lukama ili na trajektima uticala na turizam - ističe Letica.

Iako vlasti tvrde da se nijedna dojava neće ignorisati, postoji mogućnost da se ovim pokušava iscrpiti policijski sistem i izazvati psihološki pritisak na društvo.