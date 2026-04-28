Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SRBIJANSKI MINISTAR

Đurić u Jerusalemu razgovarao s Netanjahuom o jačanju saradnje Srbije i Izraela

Fokus na strateškom dijalogu, ekonomskoj saradnji i unapređenju bilateralnih odnosa

Đurić u Jerusalemu razgovarao s Netanjahuom - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Anadolija

28.4.2026

Ministar vanjskih poslova Republike Srbije Marko Đurić sastao se danas u Jerusalemu s premijerom Benjaminom Netanjahuom, s kojim je razgovarao o unapređenju bilateralnih odnosa, pokretanju strateškog dijaloga, produbljivanju ekonomske saradnje, kao i o aktuelnim globalnim temama.

Kako je saopćilo Ministarstvo vanjskih poslova Srbije, sastanak je održan nakon prve sjednice strateškog dijaloga između Srbije i Izraela.

Tokom razgovora, posebna pažnja posvećena je značaju uspostavljanja strateškog dijaloga, koji je ocijenjen kao historijski korak naprijed i snažna poruka jačanja odnosa dvije zemlje.

Zvaničnici su istakli i opredijeljenost za daljnje jačanje ekonomske saradnje i političkog partnerstva između dvije zemlje.

# SRBIJA
# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# MARKO ĐURIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (18)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.