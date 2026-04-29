Trampov ministar: Iran već ima projektile koji mogu pogoditi Dubrovnik

Američki ministar energetike Kris Rajt (Chris Wright), koji učestvuje na samitu Inicijative tri mora, govorio je o globalnoj sigurnosnoj situaciji i sukobu na Bliskom istoku.

Egzistencijalna prijetnja

On je upozorio na, kako tvrdi, napredak Irana u nuklearnom programu i razvoj raketnih sistema.

- Iran je bio udaljen dvije do tri sedmice od nivoa uranijuma potrebnog za nuklearnu bombu. Zamislite tu naciju sa deset nuklearnih bojevih glava. Oni već danas imaju projektile koji mogu pogoditi Dubrovnik. Kako biste se osjećali u ovoj zemlji znajući da najveći svjetski sponzor terorizma posjeduje nuklearno oružje koje može isporučiti direktno na vaš grad? - upitao je Rajt.

On je dodao da su Sjedinjene Američke Države i predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) zauzeli jasan stav po tom pitanju.

- Sjedinjene Američke Države i predsjednik Tramp odlučili su da je to potpuno neprihvatljivo. To je egzistencijalna prijetnja za Bliski istok, za svjetsku ekonomiju, za Sjedinjene Države i za sve naše saveznike - rekao je.

“Iran neće dobiti nuklearno oružje”

- Donio je tešku odluku da zaustavi taj rizik. Možemo ignorisati rizik, danas je sve u redu. Kada imate rak, sve je u redu dok ne počnete kemoterapiju, a tada više nije u redu, ali uništavate rak koji bi vas ubio. To je ono što sada radimo - naveo je Rajt.

On je istakao da je Tramp spreman da ide do kraja u toj politici.

- Predsjednik Tramp imao je hrabrosti da kaže da ćemo to zaustaviti. Nećemo dopustiti da svijet bude izložen tome. Bio je frustriran jer je zbog toga dobio mnogo kritika i pritiska od evropskih saveznika, ne svih, naravno, ali od mnogih. Mislim da je to potpuno opravdano - naglasio je.

Na kraju je poručio da očekuje širu podršku međunarodne zajednice.

- Cijenili bismo više podrške i jače zaleđe u onome što radimo. Ne radimo to samo za Ameriku, radimo to za cijeli svijet. Proći ćemo kroz ovo. Iran neće dobiti nuklearno oružje. Stvari će se vratiti u normalu na Bliskom istoku i bit ćemo u mnogo boljoj situaciji. Ovo su samo prepreke na tom putu - zaključio je.