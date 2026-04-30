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PREKO GRANICE

Doktorica Nina Jovanović osuđena zbog smrti Džene Gadžun uredno operiše u Zagrebu

Ona radi kao specijalista u privatnoj zagrebačkoj poliklinici, dok se istovremeno dodatno stručno usavršava u državnoj bolnici

Nina Jovanović i roditelji male Džene Gadžun. Screenshot

M. P.

30.4.2026

Jedna od troje ljekara nepravosnažno osuđenih u BiH na četiri godine i šest mjeseci zatvora i šest godina zabrane obavljanja ljekarske dužnosti zbog slučaja smrti dvoipogodišnje Džene Gadžun danas bez prepreka radi u Hrvatskoj, piše zagrebački Jutarnji list.

Prema njihovim informacijama ona radi kao specijalista u privatnoj zagrebačkoj poliklinici, dok se istovremeno dodatno stručno usavršava u državnoj bolnici.

Iako Jutarnji list nije objavio ime i prezime doktorice, zbog dužine kazne od četiri godine i šest mjeseci zatvora i šest godina zabrane obavljanja ljekarske dužnosti jasno je da se radi o Nini Jovanović.

Osim toga jednostavnom pretragom njenog imena može se doći do podatka o kojoj klinici se radi, jer na stranici iste stoje podaci i biografija doktorice Jovanović.

Stranica poliklinike u kojoj Jovanović radi. Screenshot

Podsjetimo, u Kantonalnom sudu u Sarajevu u petak, 24. aprila, izrečena je presuda u predmetu koji se vodio protiv Suada Rožajca, Nine Jovanović i Jasmine Halimić, ljekara koji se terete da su svojim postupcima doveli do smrti djevojčice Džene Gadžun.

Prvostepenom presudom, Suad Rožajac je osuđen na 10 godina za teško krivično djelo protiv zdravlja ljudi i krivično djelo nesavjesno liječenje. Osim toga donesene su mjere zabrane vršenja dužnosti od 8 godina.

Nina Jovanović osuđena na zatvorsku kazna 4 godine i šest mjeseci zbog zloupotrebe položaja te mjere zabrane vršenja dužnosti od 6 godina.

Jasmina Halimić je osuđena na tri godine zatvorske kazne te su joj izrečene mjere zabrane vršenja dužnosti od 3 godine.

# NINA JOVANOVIĆ
# DŽENA GADŽUN
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