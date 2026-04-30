Doktorica Nina Jovanović osuđena zbog smrti Džene Gadžun uredno operiše u Zagrebu

Jedna od troje ljekara nepravosnažno osuđenih u BiH na četiri godine i šest mjeseci zatvora i šest godina zabrane obavljanja ljekarske dužnosti zbog slučaja smrti dvoipogodišnje Džene Gadžun danas bez prepreka radi u Hrvatskoj, piše zagrebački Jutarnji list.

Prema njihovim informacijama ona radi kao specijalista u privatnoj zagrebačkoj poliklinici, dok se istovremeno dodatno stručno usavršava u državnoj bolnici.

Iako Jutarnji list nije objavio ime i prezime doktorice, zbog dužine kazne od četiri godine i šest mjeseci zatvora i šest godina zabrane obavljanja ljekarske dužnosti jasno je da se radi o Nini Jovanović.

Osim toga jednostavnom pretragom njenog imena može se doći do podatka o kojoj klinici se radi, jer na stranici iste stoje podaci i biografija doktorice Jovanović.