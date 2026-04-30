Kosovska predsjednica raspisala prijevremene parlamentarne izbore

Vršiteljica dužnosti predsjednice Albulena Hadžiu raspisala je prijevremene parlamentarne izbore na Kosovu za 7. juni, odlukom koju je saopćila u četvrtak.

Na konferenciji za medije Hadžiu je kazala da je odluku donijela nakon procjene ustavnih rokova, organizacionih potreba Centralne izborne komisije (CIK) i važnosti što šireg učešća građana u izbornom procesu.

- Sada je odgovornost na svima, institucijama da organizuju uredan, transparentan i vjerodostojan proces, političkim subjektima da se takmiče odgovorno i s poštovanjem prema građanima te građanima da svojim slobodnim glasom odrede budući pravac zemlje - rekla je Hadžiu.

Upitana da li će se njeno ime naći u izbornoj utrci u okviru Pokreta Samoopredjeljenje, s obzirom na to da trenutno obavlja funkciju predsjednice koja zahtijeva političku neutralnost, odgovorila je da će sve svoje postupke uskladiti s Ustavom i zakonima.

- Mogu biti kandidatkinja, o tome odlučuju organi Pokreta Samoopredjeljenje - dodala je.

Većina parlamentarnih političkih stranaka na Kosovu, tokom sastanka s Hadžiu, izrazila je podršku da se izbori održe 7. juna, a taj datum je ranije predložila i Centralna izborna komisija.

Zastupnici Skupštine Kosova nisu uspjeli izabrati novog predsjednika do 28. aprila, roka koji je odredio Ustavni sud, zbog čega je zemlja ušla u proceduru održavanja vanrednih parlamentarnih izbora u roku od 45 dana.