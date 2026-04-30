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ZA 7. JUNI

Kosovska predsjednica raspisala prijevremene parlamentarne izbore

Zastupnici Skupštine Kosova nisu uspjeli izabrati novog predsjednika do 28. aprila, roka koji je odredio Ustavni sud

Albulena Hadžiu. Anadolija

Anadolija

30.4.2026

Vršiteljica dužnosti predsjednice Albulena Hadžiu raspisala je prijevremene parlamentarne izbore na Kosovu za 7. juni, odlukom koju je saopćila u četvrtak.

Na konferenciji za medije Hadžiu je kazala da je odluku donijela nakon procjene ustavnih rokova, organizacionih potreba Centralne izborne komisije (CIK) i važnosti što šireg učešća građana u izbornom procesu.

- Sada je odgovornost na svima, institucijama da organizuju uredan, transparentan i vjerodostojan proces, političkim subjektima da se takmiče odgovorno i s poštovanjem prema građanima te građanima da svojim slobodnim glasom odrede budući pravac zemlje - rekla je Hadžiu.

Upitana da li će se njeno ime naći u izbornoj utrci u okviru Pokreta Samoopredjeljenje, s obzirom na to da trenutno obavlja funkciju predsjednice koja zahtijeva političku neutralnost, odgovorila je da će sve svoje postupke uskladiti s Ustavom i zakonima.

- Mogu biti kandidatkinja, o tome odlučuju organi Pokreta Samoopredjeljenje - dodala je.

Većina parlamentarnih političkih stranaka na Kosovu, tokom sastanka s Hadžiu, izrazila je podršku da se izbori održe 7. juna, a taj datum je ranije predložila i Centralna izborna komisija.

Zastupnici Skupštine Kosova nisu uspjeli izabrati novog predsjednika do 28. aprila, roka koji je odredio Ustavni sud, zbog čega je zemlja ušla u proceduru održavanja vanrednih parlamentarnih izbora u roku od 45 dana.

# KOSOVO
# ALBULENA HAXHIU
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