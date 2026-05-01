Slali lažne dojave o bombama: Maloljetnik u pritvoru zbog prijetnji školama

Sudija istrage Kantonalnog suda u Velikoj Gorici odredio je jednomjesečni pritvor 17-godišnjaku osumnjičenom za terorizam zbog slanja e-mail poruka školama u Zagrebu u kojima je tvrdio da su postavljene eksplozivne naprave.

Kako je saopćilo Državno tužilaštvo Republike Hrvatske, pritvor je određen zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i mogućnosti ponavljanja krivičnog djela.

Tužilaštvo navodi da postoji sumnja da je maloljetnik 28. i 29. aprila, s ciljem ozbiljnog zastrašivanja, slao prijeteće poruke većem broju osnovnih i srednjih škola te gimnazija u Zagrebu, navodeći da su u tim objektima postavljene eksplozivne naprave.

U porukama je prijetio njihovim aktiviranjem i izazivanjem smrti većeg broja osoba, što je dovelo do evakuacija škola, policijskih protueksplozivnih pregleda i zastrašivanja učenika, zaposlenika i šire javnosti.

Direkcija policije ranije je objavila da su zbog sumnje na prijetnje terorizmom prijavljene dvije maloljetne osobe, dok se istraga vodi i protiv jedne punoljetne osobe.

Kriminalističko istraživanje nad maloljetnicima provela je Služba terorizma u koordinaciji sa kantonalnim tužilaštvima iz Zagreba i Splita, a sumnja se da su 23., 24., 28. i 29. aprila putem elektronskih uređaja slali prijeteće poruke.

U njima su tvrdili da su eksplozivne naprave postavljene u više obrazovnih ustanova i medijskih kuća u nekoliko gradova, uz prijetnje njihovim aktiviranjem.

Nakon završetka istražnih radnji, osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku, a protiv njih je podnesena krivična prijava. Istraga se nastavlja, uključujući i rad na slučaju treće osumnjičene osobe u saradnji s Uskokom.

Prema zakonima Republike Hrvatske, krivična djela terorizma spadaju među najteže i nose dugotrajne zatvorske kazne, a njihovo izvršenje ne zastarijeva.