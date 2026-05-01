Crna Gora sve bliže članstvu: Ulazak u EU moguć već 2028. godine

Crna Gora, kandidat za članstvo u Evropskoj uniji od 2010. godine, mogla bi postati 28. članica bloka već 2028. godine, prenosi Euronews.

Napredak u procesu potvrđen je ove sedmice, nakon što su države članice EU dale zeleno svjetlo za početak rada na pristupnom ugovoru. Ambasadori članica odlučili su formirati "ad hoc radnu grupu" za izradu dokumenta, što je predsjednik Evropskog vijeća Antonio Kosta (Costa) ocijenio kao "ključnu prekretnicu" i "veliki korak prema pristupanju Evropskoj uniji".

Na sastanku Zajedničkog savjetodavnog odbora u Podgorici, ministrica evropskih poslova Maida Gorčević izjavila je da izrada pristupnog pakta označava "završni krug četrnaestogodišnjeg maratona na putu prema EU". Istakla je da bi članstvo moglo biti ostvareno do 2028. godine.

Govoreći na istom događaju, zamjenik šefa Delegacije EU u Crnoj Gori Rikardo Seri (Riccardo Serri) poručio je: "Crna Gora ima historijsku priliku završiti proces pristupanja Evropskoj uniji."

"Ali nemamo vremena za gubljenje – napredak ovisi o provedbi konkretnih reformi u narednim mjesecima", dodao je Seri.

Crna Gora, zajedno s Albanijom, važi za vodećeg kandidata za članstvo još od ulaska Hrvatske u EU 2013. godine. Iako nije dio eurozone, ova država već koristi euro kao svoju valutu.

Pregovori o pristupanju traju oko 14 godina, a Podgorica je do sada zatvorila 14 od ukupno 35 pregovaračkih poglavlja. Ipak, ostaje niz izazova koje je potrebno riješiti kako bi se proces uspješno priveo kraju.

Evropska unija je u međuvremenu uvela sistem takozvanih "klastera", koji obuhvataju različite oblasti – od ekonomije do zaštite okoliša – s kojima se države kandidati moraju uskladiti.

Evropska povjerenica za proširenje Marta Kos izjavila je da se "mjesto Crne Gore unutar EU sada oblikuje".

"To također nudi priliku za izvlačenje pouka iz prošlih proširenja i uključivanje novih i jačih zaštitnih mjera u buduće ugovore o pristupanju kako bi se spriječilo nazadovanje u pogledu vladavine prava i temeljnih vrijednosti", rekla je Kos.