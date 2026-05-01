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SRBIJA

Izbio požar na Adi Ciganliji, sve je prekriveno dimom, stigli vatrogasci

Kako se vidi na snimcima koji su objavljeni na društenim mrežama, dim se svuda širi, a na lice mjesta stigli su i vatrogasci

Ada Ciganlija, požar. Screenshot

B. S.

1.5.2026

Na Adi Ciganliji došlo je do požara, a prema prvim nezvaničnim informacijama, gori napuštena kuća, piše Telegraf.

Kako se vidi na snimcima koji su objavljeni na društenim mrežama, dim se svuda širi, a na lice mjesta stigli su i vatrogasci.

Za sada nije poznato koji je uzrok plamena, ali na sreću, povrijeđenih nema.

# SRBIJA
# POŽAR
# ADA CIGANLIJA
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