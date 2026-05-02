Trampov ministar izjavio da Iran može gađati Dubrovnik, vojni analitičar mu odgovorio: "Tu imate dva aspekta"

Vojni analitičar Goran Redžepović gostovao je u N1 studiju uživo, gdje je komentirao izjave američkog ministra energetike, koji je u Dubrovniku izjavio da Iran već ima projektile koji mogu pogoditi Hrvatsku.

Rajtove izjave

Podsjetimo, američki ministar energetike Kris Rajt sudjelovao je na summitu Inicijative Triju mora u Dubrovniku, a pri osvrtanju na geopolitičku situaciju i sukob na Bliskom istoku istaknuo je kako Iran "već danas ima projektile koji mogu pogoditi Dubrovnik".

- Iran je sedmicama udaljen od razine uranija potrebne za nuklearnu bombu. Zamislite tu naciju s deset nuklearnih glava. Oni već danas imaju projektile koji mogu pogoditi Dubrovnik. Kako biste se osjećali u ovoj zemlji znajući da najveći svjetski sponzor terorizma posjeduje nuklearno oružje koje može isporučiti izravno na vaš grad - upitao je Rajt.

- Cijenili bismo više podrške i snažnije zaleđe u onome što radimo. Ne radimo to samo za Ameriku, radimo to za cijeli svijet. Proći ćemo kroz ovo. Iran neće dobiti nuklearno oružje. Stvari će se vratiti u normalu na Bliskom istoku i bit ćemo u puno boljoj situaciji. Ovo su samo prepreke na tom putu - dodao je.

"Nepristojno i neozbiljno"

Analitičar Goran Redžepović mišljenja je kako je izjava Trampovog ministra nepristojna i neozbiljna. Ako se govori o Iranu i Hrvatskoj, kaže Redžepović, to treba stavljati u realan kontekst.

- Prvo da kažem oko iranskog nuklearnog oružja - normalno da ne treba podržavati razvoj nuklearnog naoružanja u Iranu i to treba spriječiti, ne na ovaj način kako radi Donald Tramp, ali to je drugo pitanje.

Što se tiče samog Dubrovnika i Hrvatske, dakle imate tu dva aspekta. Imaju li Iranci tehnologiju koja je operativna da ima doseg gađati, recimo, Dubrovnik? Ono što je potvrđeno i što se može sa sigurnošću tvrditi sada, oni imaju rakete dometa oko 2.000 km.

To su najnovija generacija Sejil 1 i 2 rakete, koje su višestupanjske rakete s krutim gorivom, koje teoretski mogu dobaciti do Krete, do Grčke, do Albanije i tako dalje, ali za sada do Dubrovnika ne - naglašava Redžepović.

Zašto bi Amerikanci slali brod kod nas?

- Imaju li oni u razvoju neke stvari? Imaju. Sama činjenica da su Amerikanci, kad su odmarali svoj nosač aviona USS Gerald R. Ford i popravljali, s Krete prebacili u Split, znači da su ga doveli i stavili tamo izvan taktičkog radijusa iranskih balističkih projektila.

Dakle, nosač kad je, da kažemo, usidren, kad se ne kreće, on je stacionarna meta i u tom slučaju teoretski može se i gađati. Dakle, sama činjenica da su ga Amerikanci prebacili u naše more i tamo je boravio nekoliko dana ukazuje na to da je to već sigurna udaljenost. To je jedna stvar.

Ovo što se širi, da oni imaju rakete od 3.000, 4.000 km dometa, to je za sada nepotvrđeno i to je baš britanska obavještajna služba, a i vlada, rekla prilikom gađanja (vojne baze) Diega Garcije da oni nemaju, da Iranci nemaju te kapacitete. Dakle, to je jedna stvar - ističe Redžepović.

Zašto bi Iranci gađali Hrvatsku?

Druga stvar, drugo pitanje koje treba potpuno razjasniti je, kaže Redžepović, ima li Iran interesa gađati Hrvatsku?

- Hrvatska i Iran nikad nisu imali nikakve takve vrste zategnutih odnosa da bi to dovelo do međusobnog ratnog djelovanja - kaže.

- Iran gradi svoj nuklearni i raketni arsenal, isključivo u odnosu prema Izraelu. Dakle, Izrael je ta referentna točka da njihove rakete mogu dosegnuti određene instalacije u Izraelu. Zašto ima domet 2000 km?

Pa, vrlo jednostavno. Što više povlači rakete na istok Irana, ti su raketni položaji manje izloženi mogućim napadima sa strane Izraela, i dakle oni s te distance mogu s veće sigurnosti lansirati te rakete.

Dakle, u tom smislu može se reći da ne postoji apsolutno nikakva sada ni indikacija ni razlog, a ni tehnička mogućnost da bi oni mogli raketirati Dubrovnik" - zaključuje Redžepović.