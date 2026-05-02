EU zamrznula sredstva Srbiji, iz Beograda stižu drugačija tumačenja

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos potvrdila je da Srbija trenutno neće dobijati finansijska sredstva iz Plana rasta dok su na snazi sporni zakoni iz oblasti pravosuđa.

- Za sada smo obustavili sve isplate iz Plana rasta zato što je Srbija nazadovala u oblasti pravosuđa, i dok god to ne ispravi, neće moći da dobije finansijsku podršku Evropske unije - poručila je Kos na predavanju na Univerzitetu u Friburgu u Švajcarskoj.

Njena izjava uslijedila je nakon što je srbijanski parlament usvojio reforme pravosuđa bez konsultacija s tužiocima, sudijama, Evropskom unijom i stručnim tijelima.

Sporni zakoni

Sporni zakoni, poznati i kao "Mrdićevi zakoni", u Briselu se ocjenjuju kao korak unazad u procesu evropskih integracija Srbije. Kos je i ranije upozoravala da ovakva rješenja narušavaju nezavisnost pravosuđa.

Reforme predviđaju jačanje uloge predsjednika sudova u odnosu na sudije, kao i smanjenje garancija nezavisnosti tužilaca.

Srbija i dalje ostaje blizak partner Moskve i jedna od rijetkih evropskih zemalja koja nije uvela sankcije Rusiji nakon invazije na Ukrajinu.

- Ne može se sjediti s jednom nogom u dva tabora - rekla je Kos.

Tumačenja iz Beograda

Međutim, iz Beograda stižu drugačija tumačenja.

Srbijanski ministar za evropske integracije Nemanja Starović izjavio je da ne očekuje blokadu evropskih sredstava, već nastavak redovne procjene reformskih rezultata.

On je za RTS rekao da su različita tumačenja u javnosti rezultat nepotpunih informacija i da se zvanični stav Evropske komisije razlikuje od pojedinih medijskih navoda.

- Evropska komisija vrlo jasno kaže da nema govora o zamrzavanju ili blokiranju finansijskih sredstava, već da postoji kontinuirana procjena ispunjenosti kriterija za isplatu sredstava - rekao je Starović.

Od Beograda se očekuje puna primjena preporuka Venecijanske komisije u vezi sa spornim pravosudnim zakonima, a ministar je poručio da će Srbija te preporuke u potpunosti ispoštovati.