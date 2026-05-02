Makron, Merc, Sančez bit će učesnici Samita u Tivtu, čeka se potvrda dolaska Meloni

Predsjednik Francuske Emanuel Makron (Emmanuel Macron), njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) i premijer Španije Pedro Sančez (Pedro Sánchez) među su evropskim liderima koji će u junu učestvovati na Samitu Evropska unija – Zapadni Balkan u Tivtu.

Kako je za Televiziju Vijesti izjavio savjetnik predsjednika Crne Gore za evropske poslove Miloš Radonjić, očekuje se dolazak velikog broja najviših evropskih zvaničnika, dok se i dalje čeka potvrda učešća premijerke Italije Đorđe Meloni (Giorgia Meloni).

- U savremenoj crnogorskoj historiji, posebno od obnove nezavisnosti, u Crnoj Gori nismo imali priliku ugostiti francuskog predsjednika niti njemačkog kancelara, tako da je to zaista velika vijest za Crnu Goru. Očekujemo i potvrdu učešća premijerke Italije Đorđe Meloni, kao i ostalih lidera država članica Evropske unije - rekao je Radonjić.

Prema trenutnim procjenama, Samitu će prisustvovati oko četrdeset delegacija, nekoliko stotina novinara i ukupno do hiljadu učesnika, što ovaj događaj čini jednim od najkompleksnijih međunarodnih skupova organizovanih u zemlji.

- Na Samitu se očekuje prisustvo lidera svih država članica Evropske unije, čelnika evropskih institucija, kao i lidera država Zapadnog Balkana. Dio delegacija bit će zastupljen u formatu jedan plus osam članova, dok će neke imati i više desetina članova", naveo je Radonjić.

Regionalna saradnja

Pored predsjednika Jakova Milatovića, koji je domaćin Samita, u organizaciju su uključeni brojni državni i lokalni organi, uključujući Vladu Crne Gore, ministarstva, policiju, Opštinu Tivat i Aerodrome Crne Gore. Dio delegacija će, osim preko Tivta i Podgorice, dolaziti i preko Dubrovnika.

- To je lijep primjer dobre regionalne saradnje sa Republikom Hrvatskom. Također, organizacija se odvija u stalnoj koordinaciji sa Evropskim savjetom - kazao je Radonjić.

Zvanični dio Samita bit će održan 5. juna u Porto Montenegru, gdje su planirane plenarne sjednice i radni ručak lidera.

- Tada će se razgovarati o politici proširenja, ali i o mjerama rane integracije i načinima da se države kandidati približe Evropskoj uniji, uključujući i realizaciju Plana rasta - rekao je on.

Pripremne posjete

Uoči Samita već su održane pripremne posjete timova Evropskog savjeta, tokom kojih su provjeravani organizacioni, tehnički i bezbjednosni uslovi. Očekuje se i završna kontrolna posjeta pred održavanje događaja.

- Ne sumnjamo da će pripreme teći kao i do sada i da će Crna Gora na kraju biti ponosna na ovaj događaj - dodao je Radonjić.

Samit, kako ističu organizatori, predstavlja važan politički trenutak koji potvrđuje ambiciju Crne Gore da bude aktivan dio evropskih integracija, ali i sposobnost da organizuje događaje najvišeg međunarodnog nivoa.