Aktiviran sistem "Pronađi me": Nestala Dunja Necić (15), policija traži pomoć građana

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova aktivirali su sistem "Pronađi me" za hitno obavještavanje javnosti nakon nestanka petnaestogodišnje Dunje Necić iz Novog Sada, djevojčice s posebnim potrebama koja je nestala 29. aprila 2026. godine, prenosi Telegraf.

Prema dostupnim informacijama, tog dana se udaljila iz Škole za osnovno i srednje obrazovanje "Dr Milan Petrović" u Ulici Bate Brkića u Novom Sadu, nakon čega joj se gubi svaki trag.

- Dunja je posljednji put viđena 1. maja oko 19 sati u Inđiji, na uglu ulica Miloša Crnjanskog i Cara Dušana - navodi se u saopćenju.

Prema opisu, riječ je o djevojčici visokoj oko 160 centimetara, crne kose do ramena i srednje građe. U trenutku nestanka na sebi je imala crnu jaknu, crne kožne pantalone i crne "Nike" patike.

Policija apeluje na građane da, ukoliko imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u njenom pronalasku, odmah kontaktiraju najbližu policijsku stanicu ili pozovu brojeve 192 i 064/8924059.

Sve informacije o potrazi dostupne su i na stranici sistema "Pronađi me": pronadjime.mup.gov.rs

Policija traga i za tinejdžerima Danijelom (15) i Dunjom (15), koji su nestali u Novom Sadu 29. aprila. Kako se sumnja, napustili su Školu za osnovno i srednje obrazovanje "Dr Milan Petrović", rekavši da "idu do prodavnice", nakon čega se nisu vratili.

S njima je bio i njihov prijatelj Đorđe, kojeg je na naplatnoj rampi Beška pronašao njegov brat Jovan Gavrilović.