Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SRBIJA

Aktiviran sistem "Pronađi me": Nestala Dunja Necić (15), policija traži pomoć građana

Djevojčica s posebnim potrebama koja je nestala 29. aprila 2026. godine

Nestala djevojčica. pronadjime.mup.gov.rs

M. Až.

2.5.2026

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova aktivirali su sistem "Pronađi me" za hitno obavještavanje javnosti nakon nestanka petnaestogodišnje Dunje Necić iz Novog Sada, djevojčice s posebnim potrebama koja je nestala 29. aprila 2026. godine, prenosi Telegraf.

Prema dostupnim informacijama, tog dana se udaljila iz Škole za osnovno i srednje obrazovanje "Dr Milan Petrović" u Ulici Bate Brkića u Novom Sadu, nakon čega joj se gubi svaki trag.

- Dunja je posljednji put viđena 1. maja oko 19 sati u Inđiji, na uglu ulica Miloša Crnjanskog i Cara Dušana - navodi se u saopćenju.

Prema opisu, riječ je o djevojčici visokoj oko 160 centimetara, crne kose do ramena i srednje građe. U trenutku nestanka na sebi je imala crnu jaknu, crne kožne pantalone i crne "Nike" patike.

Policija apeluje na građane da, ukoliko imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u njenom pronalasku, odmah kontaktiraju najbližu policijsku stanicu ili pozovu brojeve 192 i 064/8924059.

Sve informacije o potrazi dostupne su i na stranici sistema "Pronađi me": pronadjime.mup.gov.rs

Policija traga i za tinejdžerima Danijelom (15) i Dunjom (15), koji su nestali u Novom Sadu 29. aprila. Kako se sumnja, napustili su Školu za osnovno i srednje obrazovanje "Dr Milan Petrović", rekavši da "idu do prodavnice", nakon čega se nisu vratili.

S njima je bio i njihov prijatelj Đorđe, kojeg je na naplatnoj rampi Beška pronašao njegov brat Jovan Gavrilović.

# SRBIJA
# NESTALA DJEVOJČICA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.