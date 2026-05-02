Pronađena djevojčica (15) iz Novog Sada za kojom je tragala cijela Srbija!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Policijske uprave za grad Beograd, nakon intenzivne potrage, večeras oko 20.40 časova pronašli su petnaestogodišnjakinju iz Novog Sada, za kojom je tragala javnost nakon prijavljenog nestanka 29. aprila 2026. godine, prenosi Telegraf.

Prema saopštenju policije, djevojčica je pronađena u društvu petnaestogodišnjeg dječaka, čiji je nestanak u Novom Sadu također prijavljen istog dana.

Kako je navedeno, oba maloljetna lica nalaze se u dobrom opštem stanju, a policija nastavlja dalji rad na ovom slučaju.

Podsjećamo, djevojčica se 29. aprila udaljila iz Škole za osnovno i srednje obrazovanje "Dr Milan Petrović" u Ulici Bate Brkića u Novom Sadu, nakon čega joj se izgubio svaki trag. Zbog njenog nestanka bio je aktiviran sistem "Pronađi me".