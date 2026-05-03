Tri godine od nezapamćenog zločina u "Ribnikaru": Srbija u znaku sjećanja na žrtve masovnih ubistava

U Srbiji se obilježavaju tri godine od masovnog ubistva u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u Beogradu, kada je tada 13-godišnji učenik Kosta K. iz očevog pištolja ubio devetero učenika i školskog zaštitara, a ranio još šest osoba.

Polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća kod beogradske osnovne škole "Vladislav Ribnikar" u nedjelju je započelo odavanje počasti stradalima u masovnom ubistvu u kojem je, prije tri godine, smrtno stradalo devetero učenika i jedan radnik osiguranja, dok je petero učenika i jedna nastavnica ranjeno.

Za vrijeme nastave

Zločin se dogodio 3. maja 2023. godine u školi koju je počinilac i sam pohađao. U napadu su ubijeni učenici Bojana Asović, Ana Božović, Katarina Martinović, Mara Anđelković, Ema Kobiljski, Sofija Negić, Andrija Čikić, Adriana Dukić i Angelina Aćimović te radnik osiguranja Dragan Vlahović. Ranjeno je pet učenika i nastavnica historije.

Zločin je, za vrijeme nastave, počinio učenik te škole K.K, kojem se ne može suditi jer je mlađi od 14 godina, ali se vodi postupak protiv njegovih roditelja.

Počast ubijenima odaju roditelji, prijatelji i građani, uz upisivanje u Knjigu sjećanja od 8.40 sati, u vrijeme kada je zločin počinjen. Počast se može odavati do 20 sati. Dio Ulice kralja Milutina pretvoren je u "prostor tišine", javlja agencija Beta.

Na Malom Tašmajdanu od 12 do 17 sati organizovane su likovne radionice, a na Velikom Tašmajdanu do 20 sati „Prostor sjećanja“, gdje će biti održan završni dio komemorativnog programa. Molitva za žrtve bit će služena u crkvi svetog Marka od 16.30 sati.

Solidarnost s porodicama

Tim povodom, predsjednik Vlade Srbije Đuro Macut položio je vijenac i odao počast stradaloj djeci i čuvaru Osnovne škole „Vladislav Ribnikar“, koji su ubijeni na današnji dan prije tri godine.

Šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Andreas von Beckerath izrazio je solidarnost EU povodom godišnjice masovnih ubistava, 3. i 4. maja 2023. u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u Beogradu te u selima Dubona i Malo Orašje.

– Danas i sutra nastavljamo biti solidarni s porodicama, bližnjima i zajednicama žrtava tragedija u školi Ribnikar, Duboni i Malom Orašju – napisao je na X-u.

Poručio je da će sjećanje na žrtve zauvijek ostati i biti poštovano.

Podsjećamo, dan kasnije, 4. maja 2023. godine, dvadesetjednogodišnji Uroš Blažić ubio je devet, a ranio trinaest osoba u selima Orašje i Dubona kod Mladenovca.

U Srbiji se 3. i 4. maja obilježavaju kao Dani sjećanja na žrtve masovnih ubistava u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar te, dan kasnije, u selima Malo Orašje i Dubona.