Poznati kineski milioner poginuo u Albaniji: Došao na poslovni put, ali je sve krenulo po zlu

Kineski milioner Li Đianhong poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći tokom poslovnog boravka u Albaniji.

Nesreća se dogodila u utorak, 27. aprila, na putu između Elbasana i Libražda, kada se vozilo kineskih registarskih oznaka sudarilo s automobilom koji je dolazio iz suprotnog smjera, a kojim je upravljao albanski državljanin.

Li, koji je imao 60 godina, preminuo je na mjestu nesreće od zadobijenih povreda, dok je još šest osoba povrijeđeno. Vozač drugog vozila je uhapšen zbog sumnje da je izazvao ovu kobnu nesreću. Nadležne institucije nastavljaju istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti sudara.

Li Đianhong bio je osnivač i predsjednik kompanije "Xinjiang Grand Scape", koja posluje u više sektora, uključujući telekomunikacije i turizam, te zapošljava hiljade radnika. Vrijednost kompanije procjenjuje se na oko 205 miliona dolara, a redovno se nalazi među 500 najvećih kompanija u Kini. Prema navodima tamošnjih medija, jedno od najvećih skijališta u Kini također je bilo u njegovom vlasništvu.

Osim poslovnog uspjeha, bio je poznat i po avanturističkom duhu. Bio je strastveni skijaš i alpinista, popeo se na sedam najviših vrhova svijeta, te učestvovao u ekspedicijama na Sjeverni i Južni pol. Godine 2018, u 53. godini, uspio je osvojiti i Mont Everest, najviši vrh na svijetu.

Također je svojevremeno držao dva nacionalna rekorda u snowboardu – za najdužu pređenu udaljenost u jednom danu, kao i za najkraće vrijeme potrebno da pređe 200 kilometara u toku jednog dana.