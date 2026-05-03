Video / Sukob pijanih putnika "spustio" avion u Prištinu: Bilo je i pljuvanja, morala reagovati policija

Snimci koje je zabilježio jedan prestravljeni putnik prikazuju ženu, za koju se vjeruje da je britanska državljanka, kako u prolazu aviona pokušava fizički nasrnuti na drugog putnika.

Prema navodima britanskih medija, sukob je započeo nakon što je jedna putnica, navodno pod dejstvom alkohola, pila votku, a zatim pljunula u lice drugog putnika. Svjedoci tvrde da je situacija vrlo brzo eskalirala.

Incident u avionu kompanije easyJet doveo je do vanrednog preusmjeravanja leta nakon što je izbila tučnjava među putnicima tokom leta iz Londona ka Antaliji.

Članovi kabinske posade pokušali su smiriti situaciju, ali su se ubrzo u sukob uključila još dva putnika. Tučnjava je trajala sve dok nisu intervenisali službenici obezbjeđenja po slijetanju.

Avion je, kako se navodi, u srijedu letio sa aerodroma Getvik u Londonu prema Antaliji u Turskoj, ali je zbog incidenta morao biti preusmjeren na Međunarodni aerodrom u Prištini.

Policija na aerodromu u Prištini ušla je u avion nakon slijetanja i izvela dva putnika – muškarca u zelenoj i ženu u roze odjeći.

Svjedoci tvrde da je upravo putnica u roze odjeći prije sukoba pila alkohol iz flaše, nakon čega je došlo do napada na drugog putnika, kojem je, prema navodima, i pljunula u lice.

I pored incidenta, let je nastavljen, a avion je u Antaliju stigao sa zakašnjenjem od oko tri sata.

Portparol easyJet-a poručio je: "Ne tolerišemo ometajuće ponašanje. Sigurnost putnika i posade uvijek je naš najveći prioritet."