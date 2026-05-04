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Na balkonu u Istri mahao zastavom Republike Srpske: Protjeran je iz Hrvatske

Policijski službenici utvrdili su da je 23-godišnjak na javno vidljivom mjestu isticao zastavu RS

Mahao zastavom RS. Screenshot

D. H.

4.5.2026

Državljani Bosne i Hercegovine (23) protjeran je iz Hrvatske nakon što je 1. maja u jutarnjim satima u Funtani, na balkonu hotelske sobe, mahao zastavom Republike Srpske. Policija je postupala po dojavi, a mladiću je uz protjerivanje izrečena i šestomjesečna zabrana ulaska i boravka na području Europskog gospodarskog prostora, javlja istarska policija.

Policijski službenici utvrdili su da je 23-godišnjak na javno vidljivom mjestu isticao zastavu strane države bez poziva društveno-političke organizacije ili odobrenja nadležnog tijela. Zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, mladić je prekršajno kažnjen. Zastava, koja se smatra sredstvom počinjenja prekršaja, privremeno mu je oduzeta.

# ZASTAVA
# REPUBLIKA SRPSKA
# ISTRAGA
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