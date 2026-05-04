Crnogorski državljani se nalaze na kruzeru na kom je registrovan smrtonosni virus!

Na kruzeru na kojem su, prema nezvaničnim informacijama, tri osobe preminule usljed sumnje na hantavirus, nalaze se i državljani Crne Gore. Iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore saopćeno je da u ovom trenutku nemaju podatke da su crnogorski državljani među oboljelima ili osobama kod kojih se sumnja na infekciju.

Epidemija na kruzeru

Institut za javno zdravlje Crne Gore saopćio je da ga je Nacionalna kontakt tačka za Međunarodni zdravstveni pravilnik iz Nizozemske obavijestila o pojavi epidemije nepoznatog uzroka na putničkom kruzeru koji plovi pod nizozemskom zastavom, prenosi portal RTCG.

Kako navode, dobili su informaciju da se na brodu nalazilo 147 osoba, uključujući 88 putnika iz više država: Velike Britanije, Španije, Francuske, Njemačke, Grčke, Belgije, Poljske, Irske, Turske, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Novog Zelanda, Australije, Argentine, Japana, Filipina, Rusije, Ukrajine, Crne Gore, Indije, Portugala, Gvatemale i Nizozemske.

- Kod svih osoba koje su imale simptome registrovana je groznica i bolest slična gripi; neke osobe su prijavile gastrointestinalne simptome i ekstremni umor, dok su druge razvile upalu pluća. Prema dostupnim podacima, sumnja se na infekcije izazvane hantavirusom, uključujući tri smrtna ishoda - navodi se u saopćenju.

Dodaje se da Institut za javno zdravlje Crne Gore u ovom trenutku nema informacije da su crnogorski državljani među oboljelima ili među osobama kod kojih se sumnja na infekciju.

- Institut za javno zdravlje Crne Gore je, u skladu sa svojim nadležnostima, preduzeo aktivnosti radi prikupljanja dodatnih informacija. Nakon dobijanja odgovora od relevantnih međunarodnih institucija, javnost će biti blagovremeno obaviještena - piše u saopćenju.

Prate situaciju

Kako se navodi, hantavirusne infekcije se najčešće prenose kontaktom sa izlučevinama zaraženih glodara, odnosno udisanjem čestica kontaminiranih urinom, fecesom ili pljuvačkom glodara.

- Prenos sa čovjeka na čovjeka je izuzetno rijedak i nije uobičajen za većinu hantavirusa. Više informacija o ovoj bolesti dostupno je na https://www.ijzcg.me/me/misja-groznica - dodaje se.

Iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore poručuju da će nastaviti da prate situaciju i postupati u skladu sa međunarodnim zdravstvenim procedurama i preporukama nadležnih institucija.

- Molimo javnost i medije da se o ovoj situaciji informišu putem zvaničnih izvora i da izbjegavaju širenje neprovjerenih informacija, posebno imajući u vidu da je istraživanje o okolnostima događaja i dalje u toku - zaključuje se u saopćenju.