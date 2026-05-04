Policija ostala bez riječi: Biciklista u podne napuhao više od 4 promila

U selu sjeverno od Virovitice, u blizini rijeke Drave na granici s Mađarskom, policija je u nedjelju oko podneva zaustavila 65-godišnjeg biciklistu koji je krivudao po cesti, saopćeno je iz policije.

Prema navodima, muškarac je u mjestu Veliko Polje privukao pažnju policijske patrole zbog nesigurne vožnje bicikla. Nakon alkotestiranja utvrđeno je da je imao čak 4,07 promila alkohola u krvi, nakon čega je odmah isključen iz saobraćaja i kažnjen sa 120 eura, prenosi Danica.hr.

Iz policije su upozorili na ozbiljnost situacije: "Vožnja bicikla s ovako visokom koncentracijom alkohola izuzetno je opasna. Alkohol značajno narušava ravnotežu i brzinu reakcije, čime biciklista direktno ugrožava vlastiti život i sigurnost drugih učesnika u saobraćaju."

Dodali su i apel: "Pozivamo sve vozače i bicikliste da ne učestvuju u saobraćaju ukoliko su konzumirali alkohol."