U Dubrovnik stigao američki ratni brod koji je učestovao u napadima na Iran: Milanović poručio da je to protivustavno

U Dubrovnik je jutros stigao USS Oscar Austin, američki ratni brod koji je učestvovao u napadima Sjedinjenih Američkih Država na Iran.

Ovaj brod, koji je između ostalog u martu presreo projektil koji je iz Irana lansiran prema Turskoj će u Dubrovniku biti nekoliko dana, piše HRT.

Dolazak broda u Dubrovnik je problematizirao predsjednik Hrvatske Zoran Milanović, koji smatra da je zakon koji omogućava ulazak vojnih plovila iz drugih zemalja u Jadransko more protivan Ustavu ove države.

- Ja se ne guram u taj lanac zapovijedanja da bih dao saglasnost. To je nadležnost Sabora, a ne Vlade, dakle, par hiljada vojnika ulazi u hrvatsku luku u unutrašnje more. Pitam, koja je razlika kod toga i članka 7 Ustava koji kaže da ulazak strane vojske, savezničke, ovo drugo nije ni planirano, mora proći odobrenje Sabora. Dakle, ako ulaze preko Bregane, mora, ako ulaze kroz splitska vrata, ne mora. Super fora - rekao je Milanović.

Uskoro mu je indirektno odgovorio ministar odbrane Hrvatske Ivan Anušić, koji je istakao da je riječ o "logističkom potezu" SAD-a.

- Mi smo saveznici, strateški saveznici i ni razarač ni nosač, koji je prije toga bio u Splitu, a sada razarač koji je u Dubrovniku, nije došao u operativne borbene misije - rekao je Anušić.

Svoj komentar je dao i gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković, koji je istakao da dolazak vojnog broda nije ništa neobično za ovaj grad.

- Godišnje imamo otprilike nekoliko uplovljavanja različitih ratnih brodova iz različitih zemalja. Često se dogodi da uplovi i ratni brod američke mornarice - rekao je Franković.