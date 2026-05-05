Gužve i stroge kontrole napravile haos: Hoće li Hrvatska poput Grčke suspendovati mjere na granici?

Veći broj vozila na cestama, s pojačanim mjerama kontrole na granici s Hrvatskom, doveo je do kolapsa na cestama u BiH tokom prvog vikenda u maju. Najteža situacija zabilježena je na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Hadžin Potok, Kostajnica, Bosanska Dubica, Gradina i Gradiška, gdje su putnici, nakon kraćeg odmora u BiH, u kilometarskim kolonama čekali da pređu granicu.

Dodatni umor, nervozu i ogorčenje vozačima su uzrokovali i zastoji na pojedinim cestama u unutrašnjosti, a mediji su izvijestili o kolonama između Hercegovine i Sarajeva dugim gotovo 12 kilometara.

Grčke mjere

Iako najavljivana, primjena novog sistema ulaska u Evropsku uniju očigledno izaziva mnogo veće probleme nego što se očekivalo. Građane regiona ohrabrila je vijest da je Grčka odlučila privremeno suspendirati Entry/Exit sistem.

Za građane Srbije, od 1. juna do 30. avgusta EES će se primjenjivati samo u noćnim satima, kako ne bi uzrokovao dodatna zadržavanja na granicama. Građani regiona očekuju da sličan pokušaj spašavanja turističke sezone primijeni i Hrvatska. Iz Ministarstva unutarnjih poslova Hrvatske do objavljivanja ovog teksta nismo dobili odgovor planira li zvanični Zagreb privremeno olakšati prijelaz granice.

Prema informacijama medija, Portugal također dopušta ulazak u zemlju bez biometrijske provjere u slučaju velikih gužvi, a očekuje se da bi i druge zemlje, poput Španije, Francuske, pa i Hrvatske, mogle poduzeti slične korake.

Ekonomski analitičar Damir Novotny smatra da postoji način da se pokuša dogovoriti olakšavanje mjera, ali je pitanje ko će to inicirati.

Barem pokušati

- Postoji mogućnost da se traži izuzeće od EU. Međutim, za razliku od Grčke, Hrvatska ima osjetljivu geografsku poziciju, s obzirom na ilegalne migracije i migrante. Tu su stavovi Evropske komisije prilično tvrdi, tako da je malo vjerovatno da bi takva inicijativa mogla uspjeti. Ipak, treba pokušati nešto, pa ako se ne uspije, bar se pokušalo – kaže Novotny.

On skreće pažnju i na jako loše kapacitete graničnih prijelaza, posebno na sjeverozapadu BiH. Smatra da je najbolje rješenje ubrzanje reformi i priključenje BiH Evropskoj uniji.

- To je jedino rješenje, koje nije nemoguće. Vidimo da se i dogovor vezan za Južnu interkonekciju s Hrvatskom uspio postići. Do tada, treba se naoružati strpljenjem. Čini mi se da nema drugog izbora – ističe Novotny.