Crna Gora tvrdi da nema planova za učešće u ratu protiv Irana

Ministarstvo odbrane Crne Gore saopštilo je danas da nema nikakva saznanja o tome da se razmatra mogućnost da Crna Gora ustupi svoje vojne kapacitete ili pruži logističku podršku Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) u eventualnom sukobu s Iranom.

- Želimo naglasiti da bi eventualno donošenje te odluke bilo van nadležnosti Ministarstva odbrane i iziskivalo bi saglasnost na najvišem državnom nivou - navodi se u odgovoru Ministarstva na pitanje Radio-televizije Crne Gore.

Iz Ministarstva je istaknuto da Crna Gora Sjedinjene Američke Države vidi kao važnog strateškog partnera i saveznika u okviru NATO-a (North Atlantic Treaty Organization), s kojim razvija saradnju u oblasti odbrane, u skladu s nacionalnim interesima i prioritetima.

Dodaje se da je ta saradnja zasnovana na principima međusobnog uvažavanja i doprinosu kolektivnoj sigurnosti, uključujući i nedavno usaglašeni tehnički sporazum sa Komandom američkih snaga u Evropi i Africi, koji se odnosi isključivo na vojnu obuku i vježbe.

U međuvremenu, generalni sekretar NATO-a Mark Rutte je na samitu Evropske političke zajednice u Armeniji izjavio da članice Alijanse, među kojima su Crna Gora, Hrvatska, Rumunija, Portugal, Grčka, Italija, Velika Britanija, Francuska i Njemačka, sprovode zahtjeve za korištenje baza i logističku podršku Sjedinjenim Američkim Državama u njihovim operacijama protiv Irana.