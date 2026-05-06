Uhapšen državljanin BiH u Crnoj Gori zbog paljenja vozila u Herceg Novom

Z. V.

prije 4 dana

Službenici Odjela sigurnosti u Herceg Novom uhapsili su državljanina Bosne i Hercegovine D.V. (40) zbog sumnje da je počinio krivično djelo oštećenja tuđe imovine.

Istovremeno, policija traga za državljaninom Slovenije A.C. (48), koji se također dovodi u vezu s ovim slučajem, saopćila je Uprava policije Crne Gore.

Prema navodima policije, osumnjičeni su 26. februara 2026. godine, oko pola sata iza ponoći, vozilom iz Hrvatske ušli u Crnu Goru. Nedugo potom, oko 1:40 sati, u naselju Igalo u općini Herceg Novi, na parkingu stambene zgrade, zapaljivom tečnošću izazvali su požar na automobilu u vlasništvu državljanke Srbije koja ima privremeni boravak u tom gradu, nakon čega su napustili zemlju.

D.V. je u ponedjeljak zaustavljen prilikom pokušaja ulaska u Crnu Goru na graničnom prijelazu Vraćenovići, kada je i priveden u službene prostorije radi daljnje obrade.

Nakon prikupljenih informacija, uhapšen je i u zakonskom roku predat nadležnom tužiocu, dok policija nastavlja aktivnosti na pronalasku A.C.-a.

# CRNA GORA
# HERCEG NOVI
# BIH
