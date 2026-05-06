Odabran konzorcijum za izgradnju brze ceste duž crnogorskog primorja

Konzorcijum u sastavu Briv Construction, Hering, Herc gradnja, Shandong i IPSA Institut Sarajevo izabran je od strane Monteputa za projektovanje i izvođenje radova na brzoj saobraćajnici duž crnogorskog primorja, na potezu Markovići – Lastva Grbaljska.

Premijer Milojko Spajić saopštio je da je riječ o prvoj fazi izgradnje obilaznice oko Budve, koja bi trebala rasteretiti gradski saobraćaj i poboljšati protočnost.

- Ponuđena cijena za projektnu dokumentaciju i izvođenje radova iznosi 196,26 miliona eura, a rok za završetak je 48 mjeseci od uvođenja izvođača u posao - kazao je.

Spajić je naveo da će nova saobraćajnica povezivati pravce Podgorica – Budva i Budva – Tivat, čime će se tranzitni saobraćaj izmjestiti iz urbanog jezgra i smanjiti gužve.

Također je pojasnio da je tender raspisan krajem oktobra prošle godine, a trajao je do kraja februara, uz mogućnost žalbenog postupka nakon izbora izvođača.