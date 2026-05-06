Kolinda Grabar-Kitarović reagovala na povredu koju je zadobio Borut Pahor: "Nosite kacige"

B. S.

prije 2 dana

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović oglasila se nakon vijesti da je njezin dugogodišnji prijatelj Borut Pahor doživio tešku biciklističku nesreću.

Reakcija bivše predsjednice

- Želim brz oporavak svom dragom prijatelju Borutu Pahoru, koji je imao ozbiljnu biciklističku nesreću, ali se, srećom, dobro oporavlja - poručila je.

Dodala je i poruku koja se brzo proširila među njezinim pratiteljima: 

- Pouka priče je da nikada ne podcjenjujete važnost dobre kacige i da je uvijek nosite tokom vožnje bicikla.

Uz to je podijelila i njihove zajedničke fotografije iz Ljubljane, gdje su nedavno slavili njezin rođendan u društvu prijatelja. 

Fotografije pokazuju opuštenu atmosferu, a Grabar-Kitarović je najavila i nove zajedničke susrete.

Što se dogodilo Pahoru

Podsjetimo, bivši slovenski predsjednik i premijer Borut Pahor završio je u bolnici nakon teškog pada s bicikla tokom spuštanja s Pasje Ravni u Sloveniji. 

Riječ je o planinskom području u Polhograjskim Dolomitima, nedaleko od Ljubljane, poznatom po zahtjevnim rutama.

Pahor je na Instagramu otkrio da je u nesreći slomio ključnu kost i lopaticu.

- Težak pad tijekom biciklističkog spuštanja s Pasje Ravni. Slomljena ključna kost i lopatica. Sve je u redu, navečer sam napustio hitnu, a danas sam već u uredu na razgovoru s novom mladom delegatkinjom UN - napisao je uz fotografiju iz bolničkog kreveta.

Njegova objava u početku je zabrinula pratitelje, no ubrzo ih je umirio novom fotografijom na kojoj, s ortopedskom imobilizacijom, nasmijan pozira.

Zahvalio je svima koji su mu pomogli nakon nesreće.

