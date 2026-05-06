Kolinda Grabar-Kitarović reagovala na povredu koju je zadobio Borut Pahor: "Nosite kacige"

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović oglasila se nakon vijesti da je njezin dugogodišnji prijatelj Borut Pahor doživio tešku biciklističku nesreću.

Reakcija bivše predsjednice

- Želim brz oporavak svom dragom prijatelju Borutu Pahoru, koji je imao ozbiljnu biciklističku nesreću, ali se, srećom, dobro oporavlja - poručila je.

Dodala je i poruku koja se brzo proširila među njezinim pratiteljima:

- Pouka priče je da nikada ne podcjenjujete važnost dobre kacige i da je uvijek nosite tokom vožnje bicikla.

Uz to je podijelila i njihove zajedničke fotografije iz Ljubljane, gdje su nedavno slavili njezin rođendan u društvu prijatelja.

Fotografije pokazuju opuštenu atmosferu, a Grabar-Kitarović je najavila i nove zajedničke susrete.

Što se dogodilo Pahoru

Podsjetimo, bivši slovenski predsjednik i premijer Borut Pahor završio je u bolnici nakon teškog pada s bicikla tokom spuštanja s Pasje Ravni u Sloveniji.

Riječ je o planinskom području u Polhograjskim Dolomitima, nedaleko od Ljubljane, poznatom po zahtjevnim rutama.