Croatia Airlines otkazuje oko 900 letova

Hrvatski nacionalni avioprijevoznik Croatia Airlines u narednom tromjesečju otkazuje oko 900 letova, što predstavlja oko pet posto od ukupno planiranih 27.000 operacija, zbog naglog rasta cijena mlaznog goriva koji je izazvao ozbiljne poremećaje u svjetskom zračnom saobraćaju. Zbog globalne krize nastale usljed sukoba na Bliskom istoku, aviokompanije širom svijeta su samo u maju otkazale oko 13.000 letova, čime je iz reda letenja uklonjeno oko dva miliona sjedišta, prenosi RTL.

Milionski gubici zbog goriva

Cijene goriva su višestruko porasle, što je dovelo do jedne od najvećih kriza u aviosaobraćaju još od pandemije koronavirusa. Direktor komercijalnih poslova Croatia Airlinesa, Slaven Žabo, potvrdio je ozbiljnost situacije.

- Nepovoljna geopolitička situacija negativno je uticala na cijenu goriva. Cijena mlaznog goriva se udvostručila od početka krize i rasla je brže od cijene sirove nafte. Trenutni troškovi goriva svim avioprijevoznicima, pa tako i Croatia Airlinesu, u ovom periodu će uzrokovati višemilionske gubitke - rekao je Žabo.

Kao odgovor na krizu, kompanija je uvela mjere kriznog upravljanja.

- Troškove pokušavamo nadoknaditi optimizacijom mreže letova i kapaciteta te povećanjem efikasnosti - kazao je Žabo.

Na pitanje šta znači optimizacija, objasnio je:

- Optimizacija znači usklađivanje kapaciteta s trenutnom potražnjom, troškovima letenja i prihodima na pojedinim rutama, što uključuje i otkazivanje letova.

Potvrdio je da je Croatia Airlines otkazao oko 900 letova, uz napomenu da kompanija u ovom periodu ima i do 100 letova dnevno.

Šta će biti s cijenama karata?

- Osim cijene goriva, koja je ključni trošak, na cijene karata u narednom periodu uticat će i poskupljenja drugih učesnika. Naprimjer, Zračna luka Zagreb od 1. juna najavila je povećanje od 20 posto, što će se kroz putničke takse direktno odraziti na cijenu karata - naveo je Žabo.

Ipak, nije mogao precizirati eventualna poskupljenja.

- U ovom trenutku teško je prognozirati te iznose. Cijene karata u ovim uslovima idu i gore i dolje, jer zavise od potražnje na pojedinim rutama. Primjera radi, u prvom kvartalu ove godine cijene u domaćem saobraćaju bile su i pet posto niže - rekao je.

Dodao je da će Croatia Airlines, uprkos izazovima, ostati fokusiran na konkurentnost i stabilnu povezanost Hrvatske.

Oprezan optimizam pred sezonu

Iako postoje veliki izazovi, Žabo je izrazio optimizam u vezi s turističkom sezonom.

- U ovim nepovoljnim geopolitičkim okolnostima, pozitivan je snažan operativni rast Croatia Airlinesa u prvom dijelu godine. U prva četiri mjeseca ostvarili smo rast broja putnika od 23 posto, odnosno prevezli smo gotovo 100.000 putnika više. Taj rast je značajno doprinio turističkim rezultatima prvog dijela godine. Na osnovu tih podataka i trenutnih rezervacija, imamo razloga za optimizam i možemo očekivati dobru sezonu - zaključio je Žabo.