Državljanin Srbije pijan izazvao saobraćajnu nesreću, poginula dva Nepalca

Pedesetogodišnji državljanin Srbije izazvao je saobraćajnu nesreću u srijedu u 13.50 sati na autocesti A1 kod Netretića u Hrvatskoj, u kojoj su poginuli njegovi saputnici, državljani Nepala dobi 24 i 33 godine, a upravljao je automobilom s 2,22 promila alkohola u organizmu, javila je policija.

Policijska uprava karlovačka je saopćila u četvrtak da se vozač kretao u smjeru juga mimo sredine obilježene prometne trake i u jednom trenutku skrenuo desno na travnatu površinu.

Potom je vozilom udario u metalnu zaštitnu ogradu uslijed čega je došlo do višestrukog prevrtanja i slijetanja niz padinu.

Uviđajem je rukovodio zamjenik županijske državne tužiteljice u Karlovcu i utvrđeno je da je vozač koristio sigurnosni pojas, a poginuli putnici nisu.

Državljanin Srbije je lakše povrijeđen i protiv njega će biti podnesena kaznena prijava te će biti predan pritvorskom nadzorniku, najavila je karlovačka policija, javlja Hina.