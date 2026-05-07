Vučić žestoko odbrusio biznismenu: "Ne možeš tek tako kupiti, Srbija to neće dozvoliti"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se na tvrdnje Ranka Mimovića, koje je prenio Reuters, da je još 21. aprila obavijestio Vučićev kabinet o ponudi za kupovinu ruskog udjela u NIS-u.

Iako Vučićev kabinet ranije nije odgovorio na upit Reutersa, predsjednik Srbije danas je poručio kako svakodnevno prima veliki broj poruka i da cijelu priču ne smatra ozbiljnom, prenosi Nedeljnik.

- To je takva igra koja neće proći kod nas. To što ste vi (mediji) nasjeli na nju, pa pomislili da iza toga stoji neko iz vlasti, to govori o vama jer se svako kreće u granicama sopstvene pokvarenosti - rekao je Vučić.

- Čuj, našao neki dvije milijarde, pa srbijanska firma. Jeste li ozbiljni? Nikad se u životu time nije bavio, pa će sad on to da kupi – pa pita se valjda i Srbija. E, ne možeš da kupiš. Ne da Srbija. Ili će da dođe neko ko zna kako se time upravlja i kako se vode takva preduzeća i da upravlja na ozbiljan i odgovoran način, ili doviđenja svima. Nema filozofije - kazao je Vučić.

U toku razgovori o prodaji kapitala u NIS-u

Izjavio je danas i da "postoje čudni zahtjevi vezano za NIS".

- Dalje od toga neću ići jer mi želimo bona fides, u dobroj vjeri da okončamo te razgovore i nadam se da će to biti završeno u toku sljedeće sedmice - rekao je Vučić.

Podsjetio je da rok koji je američki OFAC dao mađarskom MOL-u za okončanje razgovora o kupovini ruskog kapitala u NIS-u ističe 22. maja.

- Dakle, nadam se, i u toku su razgovori, bit ćete obaviješteni čim se ovo završi kako je prošlo. Ima nekih četiri ili pet spornih tačaka, ali mi smo spremni za kompromis, a vjerujem da je i mađarska strana spremna za kompromis, kao i ruska - kaže Vučić.

Ko stoji iza Mimovića?

Dodao je i da "ko zna ko iza toga (Mimovićeve ponude) stoji".

- Mogao bih da pogađam ko iza toga stoji, ali zašto bih to radio, zašto bih kvario odnose sa nekim državama. A mogao bih da nagađam ko iza toga stoji - rekao je Vučić.

- Ili će da dođe neko ko zna tim poslom da se bavi, ili ćemo to mi da radimo na ozbiljan način, ili će Amerikanci da ukidaju Rusima sankcije pa Rusi da nastave. A to da dođe neko, ponudio Srbiji 2 milijarde. Dala bi Srbija 2 milijarde i 200 (miliona eura). Ali smo bili fer prema ruskoj strani - izjavio je Vučić.

Ocijenio je i da "sve ovo predugo traje".

- Mi godinu i po dana imamo ove sankcije. Godinu i po dana svake sedmice nešto razgovaram, svake sedmice nekome odgovaram, ne bih li sačuvao odnose sa jednima, ne bih li sačuvao odnose sa drugima, i svako misli da može da me udara u glavu i da gazi Srbiju kako hoće. Evo, super, imate priliku, završite to do 22. maja. Niste? Doviđenja, ima ko će. A to neće biti neko tog (Mimovićevog) tipa - zaključio je Vučić.