Ministarstvo odbrane Crne Gore: Vojnik koji pjeva četničku pjesmu je na bolovanju koje nije pravdao, pokrenut postupak prekida službe

Ministarstvo odbrane saopštilo je sinoć "Vijestima" da su nadležne službe tog resora i Vojske Crne Gore (VCG) bile upoznate sa slučajem snimka na kom se vidi kako vojnik pjeva stihove posvećene četničkom komandantnu Draži Mihailoviću - prije objave video-zapisa u medijima, te da su tada (prije pojavljivanja uratka u javnosti) pokrenule postupak "utvrđivanja činjenica". Prekid službe Resor kojim rukvodi Dragan Krapović tvrdi da je vojnik koji pjeva već duže na bolovanju koje nije pravdao doznakama, te da je stoga protiv njega pokrenut postupak prekida službe, dok je drugi pripadnik VCG koji se pojavljuje na snimku dao izjavu o tome i protiv njega je pokrenut postupak za utvrđivanje odgovornosti. - Prema svima će biti preduzete mjere u skladu sa zakonom. Uniforma VCG ne smije biti prostor za veličanje bilo koje ekstremisticke ideologije, velikodržavnog projekta, partijskog djelovanja, niti za podršku licima iz oblasti teškog i organizovanog kriminala - kaže Ministarstvo, poručujući da se različite pojave ne mogu uvijek izjednačavati po težini, motivu i posljedicama, ali da je princip isti. Nekoliko crnogorskih portala objavilo je juče kratak snimak (16 sekundi) na kom se vide dva vojnika, od kojih jedan, uz podignuta tri prsta, pjeva: "Od Topole, od Topole, pa do Ravne Gore/ sve su straže, sve su straže, đenerala Draže". Nakon objave, uslijedile su burne reakcije dijela javnosti, koji je, između ostalog, naveo da uniforma VCG ne smije biti zloupotrebljavanja za reviziju historije.

Ministarstvo odbrane kaže da oni i VCG postupaju i da će postupati prema svakom slučaju neprimjerenog, političkog, ideološkog ili drugog nedopuštenog ponašanja vojnika. Taj resor ocjenjuje da su dio javnosti, pojedini mediji, nevladine organizacije i partije takve incidente ranije prešutkivali ili relativizovali, jer im je, tvrdi, opasno ponašanje bilo prihvatljivo kad je dolazilo iz njima politički bliskih krugova. - Posebno je neprihvatljivo da danas lekcije drže oni koji su takav kadar zapošljavali, angažovali, obučavali i od njih, po potrebi, pravili aktere političkog života ili dio kriminalnog miljea. Ta praksa je završena. Više se neće dešavati ono što se dešavalo za vrijeme prethodnog režima: da ljudi budu kažnjavani zato što ne pripadaju partiji, niti da budu zaštićeni oni koji veličaju ekstremističke ideologije, kriminalce, nacionalističke projekte ili bilo koji oblik ponašanja koji kompromituje čast uniforme - ističe Ministarstvo. Taj resor tvrdi da oni i VCG ne prave razliku u primjeni zakona ni prema jednom slučaju i ni prema jednom pojedincu. - U VCG nema mjesta za politizaciju, ekstremizam, veličanje kriminala, nacionalističke ili ideološke provokacije. Svaki pripadnik Vojske dužan je da službu vrši časno, profesionalno, politički neutralno i u skladu s Ustavom i zakonima Crne Gore - poručuje Ministarstvo. Brojne reakcije Uniforma VCG nikad ne smije biti zloupotrijebljena za promociju mržnje, historijskog revizionizma ili zastrašivanja bilo koga, saopštio je jučer, reagujući na objavu snimka, potpredsjednik Skupštine i funkcioner Bošnjačke stranke (BS) Mirsad Nurković. On je najoštrije osudio, kako je naveo, "ne samo nedolične scene koje su dospjele u javnost, već i pokušaj kaljanja uniforme koja mora biti simbol sigurnosti, bezbjednosti, zaštite države i svih njenih građana". - Užasnut sam porukama koje ovakvi snimci šalju, posebno imajući u vidu činjenicu da oni koji nose uniformu VCG moraju časno i ponosno predstavljati državu, njenu nezavisnost i građanski karakter - rekao je Nurković. On je kazao da nije ni srcem, ni riječju podržavao obnovu nezavisne Crne Gore da bi njenu vojsku i državnost danas sramotili pojedinci koji veličaju ideologije i politike odgovorne za najveća stradanja i progone na ovim prostorima. - Ako neko misli da će nošenjem uniforme i veličanjem zločinačkih ideologija uplašiti manjebrojne narode u Crnoj Gori, posebno Bošnjake, onda mora znati da takve poruke kod nas ne izazivaju strah, već dodatnu odlučnost da branimo dostojanstvo države i vrijednosti na kojima ona počiva - dodao je Nurković. On je najavio da će tražiti punu i jasnu odgovornost svih aktera tog događaja, ne samo radi sankcije, već i kao ozbiljne opomene da nikome više nikad ne padne na pamet da se "poigrava s tako opasnim i duboko uznemirujućim porukama". - Vojska mora ostati institucija koja pripada svim građanima Crne Gore, bez obzira na vjeru, naciju ili političko opredjeljenje... - podvukao je Nurković. Funkcioner Evropskog saveza Alen Kalač, poručio je sinoć da ne zna zašto je Nurković začuđen "zbog četničkih pjesama nekih vojnika". - Njegov koalicioni partner i predsjednik Skupštine, vojvoda Andrija Mandić, odavno javno baštini upravo takvu ideologiju i vrijednosni okvir. Zato ovakve pojave nisu incident koji pada s neba, nego logična posljedica politike koja se godinama normalizuje sa samog vrha vlasti, kojoj Bošnjačka stranka danas bespogovorno služi - rekao je Kalač. Nezavisni poslanik Miodrag Laković, napisao je jutros na X da mladi vojnik ne razumije da nije u redu da pjeva Draži Mihajloviću, "zato što ide u crkvu koja odaje počast (četničkom komandantu) Pavlu Đurišiću".

Poslanik Evropskog saveza Nikola Zirojević, napisao je jučer na mreži X da se pita da li ministar odbrane Krapović, "s obzirom da u resoru vodi otvorenu borbu protiv službenika koji nose državnu zastavu i kliču Crnoj Gori", vidi nešto sporno u tome da mu službenici "kliču stražama 'đenerala Draže'". "Ispratićemo da li će i kako ovi pripadnici VCG biti sankcionisani", istakao je on.