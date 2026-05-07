UŽAS U NOVOM SADU

Uznemirujući snimak / Majka s bebom prelazila ulicu, naletio auto: Ljudi ne dišu dok ovo gledaju

Ovaj događaj izazvao je brojne burne reakcije na društvenim mrežama

Snimak incidenta. Instagram

M. Až.

prije 2 dana

U Novom Sadu je danas izbjegnuta tragedija kada je u Rumenačkoj ulici na pješačkom prelazu automobil  izletio ispred žene koja je prelazila ulicu s bebom u kolicima, prenosi Telegraf.

Na snimku koji je uznemirio javnost vidi se kako žena mirno prelazi preko pješačkog prelaza, dok se u tom trenutku pojavljuje vozilo koje je umalo udarilo nju i dijete.

Ovaj događaj izazvao je brojne burne reakcije na društvenim mrežama:

"Za ovakve stvari zatvor bez ikakve druge opcije. Pa vidiš da stoje auta i opet nastavljaš vožnju. Još majka s djetetom."

"Ne možeš više bezbjedno ni preći ulicu na pješačkom prelazu. Svi su poludjeli."

"Odmah mu oduzeti vozačku dozvolu doživotno."

Iz nadležnih službi apeluju na vozače da poštuju saobraćajne propise i voze krajnje oprezno, posebno u zonama pješačkih prelaza.

# SRBIJA
# NOVI SAD
