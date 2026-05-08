Haos na protestima u Tirani: Demonstranti bacali molotovljeve koktele, policija uzvratila vodenim topovima

Okupljanje je prvo održano ispred ureda premijera Rame, nakon čega se masa uputila prema zgradi Ministarstva unutrašnjih poslova. Tamo ih je dočekao policijski kordon sa štitovima, koji je uz pomoć vodenih topova spriječio prilazak zgradi, dok su ulicama odjekivale eksplozije petardi i plamen od bačenih zapaljivih sredstava.

Protest koji je organizovala opoziciona Demokratska stranka brzo je eskalirao u nasilne sukobe s policijom. Demonstranti su zatražili ostavku premijera Edija Rame, optužujući ga za zaštitu korumpiranih zvaničnika.

Albanska policija u Tirani u petak navečer upotrijebila je suzavac i vodene topove kako bi rastjerala demonstrante iz opozicije koji su tokom marša prema Ministarstvu unutrašnjih poslova bacali molotovljeve koktele i pirotehnička sredstva na policijske snage.

Građani okupljeni na protestu nisu krili nezadovoljstvo stanjem u zemlji. Arti Drevataj, jedan od učesnika, poručio je da se bore za osnovna prava:

- Protestujemo za našu budućnost. Za naša prava. Ovdje nemamo nikakva prava. Situacija u zemlji nije normalna.

Drugi učesnik, Šićiri Mirtolari, optužio je vlast za povezanost s kriminalom:

- Ova vlada je preuzela kriminal i integrisala ga u vlast. Dovoljno je da se vratimo unazad i vidimo koliko je gradonačelnika moralo napustiti svoje funkcije, koliko je poslanika i ministara sada osuđeno. Ne treba nam više dokaza da kažemo da je kriminal integrisan unutar vladajuće Socijalističke partije.

Rast tenzija

Političke tenzije u Albaniji rastu od decembra, kada je specijalno tužilaštvo podiglo optužnicu protiv zamjenice premijera Belinde Baluku (Belinda Balluku). Ona se tereti za navodno miješanje u javne tendere i favorizovanje određenih kompanija, što ona odbacuje, ali je pod pritiskom podnijela ostavku.

Situaciju je dodatno zaoštrila odluka parlamenta, u kojem stranka premijera Rame ima većinu, da ne ukine imunitet Baluku, čime je onemogućeno njeno hapšenje.

Albanija ima cilj da postane punopravna članica Evropske unije do 2030. godine, ali Brisel više puta upozorava da borba protiv korupcije i organizovanog kriminala mora biti znatno odlučnija, što ovakvi događaji dodatno dovode u pitanje.